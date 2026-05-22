NVIDIA rompe récords: ganancias millonarias, inteligencia artificial y dudas de los inversores sobre los dividendos

La compañía tecnológica NVIDIA volvió a captar la atención de los mercados tras presentar resultados financieros récord que superaron las expectativas de Wall Street y reforzaron su liderazgo en inteligencia artificial, semiconductores y desarrollo tecnológico.

En diálogo con Canal E, el analista económico, contador y operador de mercado Leonardo Alberto explicó que la empresa atraviesa un momento histórico dentro del mercado bursátil global. “Hoy por hoy está en el top 1 de empresas”, destacó Alberto, quien además aseguró que la firma todavía podría continuar expandiendo su valor de mercado en los próximos años.

El gigante tecnológico que revolucionó la inteligencia artificial

El especialista remarcó que NVIDIA dejó de ser solamente una compañía vinculada a placas de video y videojuegos para transformarse en uno de los actores centrales de la revolución tecnológica global. “NVIDIA es un monstruo tecnológico”, sostuvo el analista, al explicar que la compañía domina el mercado de chips y avanza con fuerza en el negocio de la inteligencia artificial.

Según Alberto, el crecimiento de la IA ya está generando cambios estructurales en el funcionamiento de las empresas. “La IA está permitiendo un salto administrativo significativo y una reducción de costos”, afirmó.

En ese sentido, señaló que el avance tecnológico también tiene un impacto sobre el empleo, debido a que muchas tareas vinculadas al desarrollo y la programación comienzan a ser automatizadas.

Ganancias récord y preocupación entre accionistas

El especialista detalló que NVIDIA reportó ingresos trimestricos por 58.300 millones de dólares y ganancias anuales cercanas a los 120.000 millones de dólares durante el año fiscal 2026. “Las ganancias para el año 2026 de Nvidia representan un 20% del PBI argentino aproximadamente”, comparó Alberto para dimensionar la magnitud financiera de la compañía.

Sin embargo, explicó que, pese a los excelentes balances, algunos inversores mantienen dudas sobre la política de dividendos de la empresa. El problema no pasa por la rentabilidad sino por la baja distribución de utilidades entre los accionistas. “Lo que se están quejando los accionistas es que es poco representativo del valor de las acciones lo que se está distribuyendo como dividendo”, indicó.

Actualmente, NVIDIA reparte apenas un 0,02% en dividendos, ya que gran parte de sus ganancias son reinvertidas para continuar expandiendo su negocio tecnológico y sostener su liderazgo global en inteligencia artificial.