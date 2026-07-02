"Laudelina mintió": la fuerte declaración de la abuela de Loan en el juicio

Tras un marcado retraso en el inicio de la jornada, la abuela de Loan, Catalina Peña, declaró por más de una hora y media ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes, en las dependencias del Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional.

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En un testimonio caracterizado por un tono de voz bajo, la abuela de la víctima complicó severamente la situación procesal de su propia hija, afirmando de forma taxativa que la teoría del siniestro vial fue una estructura fabricada: “Yo no escuché ningún accidente, Laudelina comenzó eso”, sentenció ante los magistrados.

Al reconstruir la trama que derivó en la falsa denuncia de su hija durante una recordada declaración de madrugada ante el fiscal provincial Gustavo Robineau, la testigo fue contundente respecto a las motivaciones de la maniobra de desvío.

“Laudelina se fue a Corrientes a declarar que fue un accidente para que el marido salga de donde estaba detenido”, denunció la mujer, en alusión a la estrategia para desvincular a Bernardino Antonio Benítez, de quien aclaró explícitamente ante el tribunal que no lo acepta como pareja de su hija.

“Yo seré pobre y no sé leer, pero le dije a todos mis hijos que nunca mientan, y no sé por qué mintió. La criatura no murió en un accidente, le dije que no diga eso, que no mienta”, ratificó con firmeza, distanciándose de la coartada que paralizó la investigación durante las primeras semanas.

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El intento de huida de Caillava y el armado del almuerzo

La declaración de la dueña de casa permitió a las partes examinar la conducta de los principales imputados civiles durante el almuerzo del 13 de junio de 2024.

Catalina precisó que conocía previamente a la exfuncionaria María Victoria Caillava debido a que compartían un vínculo de carácter comercial: “Era mi conexión con productores para el campo”. No obstante, marcó una grave irregularidad en la conducta de la acusada apenas se notificó la pérdida del menor.

Según el testimonio de la dueña de la propiedad, Caillava se le acercó para avisarle de forma genérica que “se había perdido una criatura”, ocultando el nombre de la víctima. Inmediatamente después, intentó abandonar el predio rural junto a su pareja, el exmarino Carlos Pérez, bajo el argumento de presenciar un partido de fútbol de River Plate.

“Pérez quería irse a ver el partido, y yo le agarré del brazo a Victoria y le dije '¿cómo te vas a ir si se perdió una criatura?'. Y Victoria me dijo que se iba a llevarle a ver el partido y ya volvía. Victoria estaba apurada y quería irse corriendo, y le dije que se quede a buscar a la criatura”, detalló la anciana, exponiendo la presunta reticencia de la pareja a colaborar en los rastrillajes iniciales del naranjal.

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Soledad en el campo y ruptura del vínculo filial

En otro pasaje de su requisitoria, la testigo aclaró la ingeniería de las invitaciones que poblaron la mesa familiar ese mediodía. Catalina especificó que ella únicamente se comunicó con Laudelina a la mañana temprano para coordinar la logística de la cocina en la zona de San Antonio.

De acuerdo a sus dichos, fue su yerno, Antonio Benítez, quien de forma unilateral extendió la convocatoria al resto de los detenidos: Daniel "Fierrito" Ramírez, Mónica Millapi, Pérez y Caillava, robusteciendo la hipótesis fiscal de una emboscada o entrega planificada.

Hacia el cierre de su testimonio, el tribunal inquirió a la mujer sobre el impacto emocional que le provocó la detención y el posterior traslado de su hija a un complejo penitenciario federal. Con frialdad y visible distanciamiento, la abuela de la víctima descartó cualquier sentimiento de nostalgia o lazo afectivo remanente tras las mentiras vertidas en la causa.

“No la puedo extrañar porque ella vive en el pueblo y yo en el campo. Yo ya vivo sola y todos se fueron y me dejaron sola en el campo, así que no la puedo extrañar”, concluyó ante las partes.

Entre tanto, para hoy están programadas las declaraciones de Camila Núñez y Macarena Peña, hija de Laudelina y Antonio Benítez