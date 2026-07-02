Juan Enrique: "Lo que bajaron no fue la inflación, fueron los ingresos de todos los argentinos"

El economista Juan Enrique afirmó que "lo que bajaron no fue la inflación”, sino “los ingresos de todos los argentinos" al analizar la actual coyuntura económica.

“Lo que queda claro es que hay un relato por parte del gobierno de que bajaron la inflación y este problema de la morosidad muestra claramente que no bajaron la inflación, lo que bajaron fueron todos los ingresos, todos los sueldos, todos los ingresos de todos los argentinos”, agregó en declaraciones a Splendid AM 990.

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“Lo que bajaron no fue la inflación”

“La pregunta es cómo lo explicamos o cómo se lo mostramos a la sociedad. Si vos mirás el índice, el promedio de inflación que mide el INDEC, algo que ya perdió credibilidad desde que eyectaron a Marco Lavagna desde enero de este año, el promedio en estos 30 meses de gobierno es 300 por ciento”, explicó.

“Pero vos cuando te vas a todos los consumos de la gente...un ejemplo es el bondi. El bondi aumentó de 50 pesos a arriba de los 1.000, o sea más del 300%”, ejemplificó el analista.

Y luego completó: “Cuando vos mirás la luz y el gas que el otro día Adrián Ravier dijo que ´tenemos que abrigarnos y que nos va a tener que duplicar el gas´, el gas aumentó por encima del 900% y la luz también. Cuando mirás las prepagas, los colegios, cuando mirás todos los consumos, la carne aumentó de 2 mil pesos a 25 lucas el kilo de asado”.

Además recordó que “la nafta en 2023 con Alberto Fernández y Sergio Massa estaba a 360 pesos el litro, hoy a 2.500, 2400 pesos”.

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Críticas

“Estoy convencido que estando del otro lado de lo que es este modelo económico, nosotros tenemos que hablarle claramente a la sociedad, a la clase media, a la industria, al comercio, a la gente, al pueblo, y decirles lo que vamos a hacer para revertir esta situación”, sostuvo Enrique.

“Entre los primero pasos sentarnos de frente con el Fondo Monetario y decirles cómo es la cuestión de la deuda, aclarar esa situación en términos políticos y en términos de responsabilidad institucional de la República Argentina y de todos los argentinos”, añadió en otra parte de la entrevista con Pablo Marcovsky.

“Después volver a que paguen impuestos los que tienen capacidad contributiva, que dejaron de pagar. Los evasores no son ningún héroe”, consideró el economista.

“Con ese dinero tenemos que financiar la mejor vida de los jubilados, de los docentes, de los médicos, y de las fuerzas de seguridad del país, y buscar un mejor bienestar de vida, algo que deterioró este gobierno”, concluyó Enrique.