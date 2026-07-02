Confesó que mató a sus dos perros porque "le mataban los chivos" y terminó detenido en Chaco

Un vecino de Charadai fue detenido acusado de cometer un grave caso de crueldad animal, luego de reconocer ante efectivos policiales que mató a sus dos perros y abandonó los cuerpos cerca de las vías del tren. La investigación se inició a partir de una denuncia anónima que alertó sobre la presencia de dos canes aparentemente sin vida en un camino vecinal.

El procedimiento se llevó a cabo durante la noche del miércoles, cuando personal de la comisaría local realizó un rastrillaje en la zona indicada, a unos 200 metros del final de la calle Ferroviarios, en dirección a la Ruta Provincial 13. Allí encontraron a dos perros de gran tamaño, mestizos, uno macho de pelaje blanco con manchas marrones y una hembra blanca con negro, ambos sin signos vitales y con lesiones visibles en el hocico y la cabeza.

"Laudelina mintió": la fuerte declaración de la abuela de Loan en el juicio

La confesión ante la Policía

Tras el hallazgo, los efectivos recorrieron el barrio Ferroviarios y entrevistaron a vecinos, quienes señalaron que los animales pertenecerían a un hombre de apellido Chávez. Según esas declaraciones, el propietario solía maltratarlos porque, presuntamente, atacaban a sus chivos.

Al llegar al domicilio, los policías fueron recibidos por Juan Pablo Chávez, de 43 años, quien, de acuerdo con el informe oficial, reconoció espontáneamente haber matado a los animales.

Según consta en las actuaciones, el hombre manifestó: "Sí, son mis perros. Yo los maté. Los colgué con una soga. Los ahorqué y luego les metí un garrotazo en la cabeza hasta matarlos. Después fui y los tiré ahí donde los encontraron. Me viven matando mis chivos".

Horario corrido: cómo atenderán los comercios el viernes por el partido de Argentina

Además de la confesión, entregó voluntariamente una soga de nylon de aproximadamente 2,5 metros y un palo de madera de poco más de un metro, elementos que fueron secuestrados por la Policía al considerarlos presuntamente utilizados para cometer el hecho.

Intervención de la Fiscalía

La Fiscalía Rural y Ambiental N° 1, a cargo de la fiscal Noelia Miño, dispuso la detención inmediata del acusado y su notificación en una causa por presunta infracción a la Ley Nacional N° 14.346, que sanciona los actos de maltrato y crueldad hacia los animales.

Juan Pablo Valdés afirmó que la llegada de Diego Santilli destrabará obras para el NEA

Por otra parte, los cuerpos de los perros fueron trasladados a la dependencia policial y quedaron bajo resguardo hasta la realización de las pericias veterinarias, que estarán a cargo de un profesional de la localidad para determinar con precisión las causas de la muerte.