Capitanich impulsó en el Senado una ley de emergencia para las pymes

El senador nacional Jorge Capitanich encabezó una reunión de la Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Senado, donde presentó los lineamientos de un proyecto de ley para declarar la emergencia de las MIPYMES por 365 días.

La iniciativa apunta a atender la situación de las micro, pequeñas y medianas empresas frente al incremento de costos, la caída del consumo, los problemas de financiamiento y el cierre de firmas. Del encuentro participaron representantes de Industriales Pymes Argentinos, el Movimiento Nacional Pyme, la Fundación Pro Tejer y ENAC.

Capitanich planteó que la comisión buscará funcionar como un ámbito de diálogo permanente con sectores productivos de distintas regiones del país. Según explicó, el objetivo será reunir información directa de las entidades empresarias y avanzar en un diagnóstico federal sobre el estado de las economías regionales.

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“Vamos a convocar sucesivamente a representantes de las economías regionales y de las instituciones para conocer con nivel de detalle la situación de las pequeñas y medianas empresas”, sostuvo el legislador chaqueño durante la apertura del encuentro.

Qué propone el proyecto

El proyecto de emergencia pyme contempla medidas de alivio tarifario, impositivo, financiero y productivo. Entre los puntos principales, se incluye la reducción del costo de los servicios energéticos y del IVA aplicado a esas prestaciones, además de una moratoria impositiva y previsional.

También prevé la creación de una cuenta tributaria única para compensar saldos fiscales, líneas de financiamiento para capital de trabajo, mecanismos de pago acelerado para proveedores del Estado, incentivos para la transformación tecnológica y un régimen especial de reestructuración de deudas para empresas viables.

Capitanich señaló que el sector enfrenta una combinación de mayores gastos y menores ingresos. “Las pequeñas y medianas empresas aumentaron sus costos de una manera extraordinaria: alquileres, energía, agua, combustibles y transporte. Al mismo tiempo bajaron sus ingresos por la pérdida del poder adquisitivo y la caída del consumo”, afirmó.

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En ese sentido, advirtió que cuando las empresas no logran cubrir sus costos, primero recurren al ahorro, luego al endeudamiento y finalmente enfrentan una situación de asfixia financiera.

Las entidades empresarias advirtieron por la situación del sector

Durante la reunión, los representantes empresarios coincidieron en la necesidad de avanzar con una herramienta de emergencia para sostener la actividad y el empleo.

Daniel Rosato, de Industriales Pymes Argentinos, consideró que la iniciativa constituye una respuesta frente a una situación crítica. “Necesitamos la emergencia económica. Esto es un salvataje”, expresó.

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Alejandro Bertín, del Movimiento Nacional Pyme, sostuvo que la emergencia debe ser el punto de partida de una política de mayor alcance. “Cuando salgamos de la emergencia debemos tener una política estructural y de largo plazo”, planteó.

Por su parte, Marco Meloni, vicepresidente de la Fundación Pro Tejer, describió la realidad de la industria textil y advirtió sobre el deterioro del sector. “Estamos llenos de cicatrices y vamos al frente, pero no somos inmortales”, señaló.

Una ronda federal con economías regionales

Como cierre del encuentro, Capitanich anunció que la comisión convocará a representantes de distintas economías regionales para relevar la situación productiva en cada zona del país.

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El senador afirmó que el propósito es construir un diagnóstico amplio, con información de los sectores directamente afectados, y discutir herramientas legislativas para preservar empresas y puestos de trabajo.

“La República Argentina se forja con el esfuerzo de los trabajadores y con el espíritu emprendedor de nuestros empresarios. Proteger a los empresarios y proteger a los trabajadores es proteger nuestra identidad nacional”, concluyó.