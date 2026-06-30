Concesiones viales: el Gobierno le otorgó 1871 kilómetros de rutas nacionales a privados

El Gobierno anunció que un grupo de empresas privadas se harán cargo de la concesión vial de 1871 kilómetros de rutas. El encargado de dar la noticia fue Luis Caputo, ministro de Economía, que escribió un posteo al respecto en su cuenta oficial de X. “Seguimos avanzando con la Red Federal de Concesiones mediante inversión 100% privada”, arrancó su posteo el funcionario.

Y agregó: “Firmamos los contratos de la Etapa II-A y, a partir de mañana, las empresas adjudicatarias asumirán la operación y el mantenimiento de 1.871 km de rutas nacionales y autopistas que hasta hoy eran operadas por la empresa estatal Corredores Viales. Se trata de los Tramos Pampa (RN 5) y Sur - Atlántico - Acceso Sur (RN 3, RN 205, RN 226, Au. Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery), corredores estratégicos para la producción, la logística y el comercio en Buenos Aires y La Pampa”.

Caputo cerró su posteo afirmando: “Más inversión privada, más eficiencia y mejores rutas para los argentinos”.

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Como informó Perfil el mes pasado, la adjudicación de los dos tramos fue formalizada el pasado 15 de mayo, cuando se dio a conocer que el consorcio formado por Concret Nor S.A., Marcalba S.A., Pose S.A. y Coarco S.A. se quedó con la concesión del Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur, mientras que Construcciones Electromecánicas del Oeste S.A. obtuvo el Tramo Pampa. La adjudicación fue oficializada a través de la Resolución 706/2026 del Ministerio de Economía.

En el Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur, el consorcio ganador ofreció una tarifa de $997 sin IVA; detrás quedaron el grupo integrado por Panedile Argentina, Supercemento y Eleprint, con $1.057,85; Benito Roggio e Hijos y José Chediack, con $1.230,57; Creditech y Construcciones Electromecánicas del Oeste, con $1.248; CPC y Clear Petroleum, con $1.297,52; y Vial Agro junto a Fontana Nicastro, con $1.322,31.

En el caso del Tramo Pampa, Construcciones Electromecánicas del Oeste ganó presentando una oferta de $2.355,37. En segunda posición quedó CN Sapag y Víctor M. Contreras, con $2.477,77; seguidos por CPC y Clear Petroleum, con $2.659,92; y el grupo formado por Merco Vial, Lemiro Pablo Pietroboni y Asesores Financieros Andalucía, con $2.975.

El mensaje de Caputo a los empresarios de la construcción: "Hay que tomar el riesgo"

El ministro de Economía, Luis Caputo, expuso el pasado 24 de junio ante empresarios y referentes del sector de la construcción, durante la 31° Exposición Internacional de la Construcción y la Vivienda. “Cambió la música, hay que cambiar el paso. Hay que invertir y tomar el riesgo. Te puede ir bien o mal, pero hay que perderle el miedo a que te vaya mal”, comenzó diciendo.

Y agregó: “No tenemos ninguna duda que, siguiendo la ortodoxia fiscal y monetaria, vamos a converger a nivel internacionales en los próximos meses” En ese punto, sumó: “Me hago eco de las palabras del presidente Javier Milei ayer. Yo creo que hay que perderle el miedo al pasado. Hay que perderle el miedo al kirchnerismo. Se vienen años espectaculares”.

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El funcionario explicó: “A la Argentina siempre le fue mal porque siempre hizo las cosas mal. Ahora le va a ir bien porque se están haciendo las cosas bien. Está bien claro el rumbo”.

A continuación, remarcó: “Hasta hace unos años no había dólares para importar, para ahorrar y para empresas que quisieran repatriar dividendos. Hoy hay dólares para todos”.

Caputo cerró su discurso afirmando: “Es la primera vez que hay orden macroeconómico por decisión política. Prácticamente nunca hubo orden macroeconómico, pero los pocos años que sí lo hubo se dio porque se venía de gatillar una crisis previa. La crisis hacía el ajuste que la política no quería hacer”.

HM/MSS