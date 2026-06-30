Luis Caputo anunció el RIGI número 20 en Vaca Muerta, por una inversión de u$s 4500 millones

El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó una serie de noticias a través de su cuenta de X en donde resalto varias buenas noticias para el Gobierno. Por medio de una catarata de tweets, las novedades fueron con respecto a un nuevo proyecto que ingresó por el RIGI, el aumento en la producción petrolera y el desarrollo en el mercado de carne vacuna y agroindustriales.

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El RIGI sumó la propuesta número 20

El primero en llegar fue el anuncio de la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto “Rincón de Aranda”. La iniciativa prevé una inversión total de u$s4.500 millones, lo que se suma a la generación de 800 empleos directos y 1000 indirectos.

Según se detalló, la obra estará destinada al desarrollo de hidrocarburos en Vaca Muerta, por los que el Gobierno espera alcanzar la cifra de u$s17.000 millones en exportaciones a partir de la producción de 305 millones de barriles de petróleo en los próximos 30 años.

“Las condiciones favorables que generó el RIGI permitieron que la empresa pudiera incrementar 50% la actividad de explotación y producción de hidrocarburos inicialmente planeada en el área”, se detalló en la publicación del funcionario.

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De esta manera, el Gobierno alcanzó los 20 proyectos aprobados, acumulando un total de u$s46.000 millones en inversiones, mientras se espera la resolución de otras 21 propuestas.

Crecimiento en el mercado cárnico y la agroindustria

La segunda novedad llegó para el mercado de carne vacuna, ya que las exportaciones crecieron 46% en valor entre enero y mayo, logrando un total de u$s1.765 millones. Por su parte, las ventas también mostraron un crecimiento del 11% en volumen por 332.207 toneladas equivalentes res con hueso.

En la publicación de Caputo se resaltó “las exportaciones hacia los Estados Unidos, con envíos que alcanzaron las 42.776 toneladas y tuvieron un incremento del 151%”.

“Además, el valor exportado creció 204%, alcanzando los 355 millones de dólares. China se posicionó como principal destino de exportación, con una participación del 53,7% del volumen exportado. En la misma línea, Israel también mostró un desempeño favorable, con incrementos del 21% en volumen y del 73% en valor”, mencionó el funcionario.

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Por otra parte, las exportaciones agroindustriales llegaron a la cifra de 53 millones de toneladas en los primeros cinco meses del 2026. De esta manera se alcanzó un crecimiento de 18% en volumen y de 17% en valor, por los u$s22.383 millones obtenidos, en comparación con el mismo período del 2025.

“Los principales complejos que explicaron este crecimiento récord fueron el Girasol; el Trigo; la Pesca; la Cebada; el Maíz; los Lácteos; los Cítricos agrios; y las Legumbres. Y los principales destinos de venta fueron Vietnam, Arabia, Brasil, China, Argelia, Indonesia, Egipto, Perú, Malasia e India”, destacó Caputo en su tercera publicación.

El sector energético marcó un récord en mayo

En el último tweet del ministro de Economía, se destacó que la producción de petróleo alcanzó un nuevo récord histórico en el quinto mes del 2026, llegando a los 903,700 barriles diarios.

Por último, el funcionario se refirió al desarrollo del sector al mencionar que esta producción significó un crecimiento del 19,6% interanual, en donde la Vaca Muerta representó el 69%.

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