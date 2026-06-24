Luis Caputo ante empresarios de la construcción: "Hay dólares para todos"

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el plan económico del gobierno de Javier Milei y afirmó que "hay dólares para todos", ante empresarios y referentes del sector de la construcción, en el marco de la 31° Exposición Internacional de la Construcción y la Vivienda.

"Cambió la música, hay que cambiar el paso. Hay que invertir y tomar el riesgo. Te puede ir bien o mal, pero hay que perderle el miedo a que te vaya mal", señaló el titular del Palacio de Hacienda.

El funcionario destacó la expansión del Producto Interno Bruto (PIB), la caída de la deuda pública y el proceso desinflacionario. "No tenemos ninguna duda que, siguiendo la ortodoxia fiscal y monetaria, vamos a converger a nivel internacionales en los próximos meses". También indicó que "hay que perderle el miedo al kirchnerismo" porque la Argentina "ya cambió y no va a ser posible la vuelta al pasado".

El dólar roza los $1.500 y alcanza el valor más alto del año

"Me hago eco de las palabras del presidente Javier Milei ayer. Yo creo que hay que perderle el miedo al pasado. Hay que perderle el miedo al kirchnerismo. Se vienen años espectaculares", precisó en su exposición.

"A Argentina siempre le fue mal porque siempre hizo las cosas mal. Ahora le va a ir bien porque se están haciendo las cosas bien. Está bien claro el rumbo", dijo.

Caputo agregó que desde el Ejecutivo seguirán priorizando la baja de impuestos, la apertura económica y una mejora en la infraestructura, al tiempo que continuarán incentivando al sector privado a que atraiga inversiones para generar crecimiento que se traslade a "un círculo virtuoso".

"El camino es uno, y es este. No queremos devaluar y volver tres años atrás, en donde la gente ganaba US$ 300 en promedio".

"Hay dólares para todos"

En otro tramo, el ministro explicó que el programa está basado en las exportaciones, "cosa que nunca ha pasado" en el país y que "rompe el mito de en en el país faltan dólares".

“Hasta hace unos años no había dólares para importar, para ahorrar y para empresas que quisieran repatriar dividendos. Hoy hay dólares para todos”, afirmó.

Además, aseveró que las exportaciones mineras y energéticas “van a ser mucho más grandes”, dando a entender que todavía no se contemplaron el ingreso de nuevos proyectos bajo el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), por lo que el ingreso de divisas será aún mayor y posibilitará una recaudación superior.

Por último, concluyó: “Es la primera vez que hay orden macroeconómico por decisión política. Prácticamente nunca hubo orden macroeconómico, pero los pocos años que sí lo hubo se dio porque se venía de gatillar una crisis previa. La crisis hacía el ajuste que la política no quería hacer”.

LM