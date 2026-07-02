Bienal 2026: Abel Pintos, Los Totora y el Chango Spasiuk entre los shows gratuitos

La Bienal Internacional de Escultura 2026 ya tiene definida gran parte de su programación artística y cultural. Durante diez días, Resistencia volverá a ocupar el centro de la escena con una propuesta que combinará escultores trabajando en vivo, espectáculos musicales, danza, teatro, actividades académicas, ferias y espacios gastronómicos.

El evento se desarrollará del 17 al 26 de julio en el predio de la Bienal y tendrá acceso libre y gratuito. Entre los nombres más convocantes de la grilla aparecen Abel Pintos, Los Totora y el Chango Spasiuk, que formarán parte de una agenda pensada para públicos diversos.

El eje central será la competencia internacional de escultura, con artistas seleccionados de Argentina, Bielorrusia, Bulgaria, Chile, España, Italia, Polonia, Turquía, Ucrania y Uzbekistán. Durante las jornadas de trabajo, el público podrá observar el proceso de creación de las obras en mármol travertino y acero inoxidable.

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Una vez concluido el certamen, las piezas quedarán expuestas de manera temporaria y luego serán incorporadas a distintos espacios públicos de la ciudad, como parte del patrimonio escultórico que distingue a Resistencia.

Una agenda cultural para diez días

Además del concurso, la Bienal 2026 tendrá una fuerte impronta artística y recreativa. La programación incluirá conciertos, presentaciones de ballets, obras teatrales, propuestas para infancias, feria de artesanos y emprendedores, exposiciones, patio gastronómico y actividades vinculadas al arte y la tecnología.

El Domo del Centenario y el Escenario Central serán dos de los puntos principales de la programación, con espectáculos gratuitos desde el primer fin de semana y hasta el cierre del evento.

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Cronograma de shows de la Bienal 2026

Viernes 17 de julio

Casa de las Culturas

19:00 a 20:15: acto de bienvenida a los escultores.

Sábado 18 de julio

Predio de la Bienal

09:30: acto oficial de apertura.

Escenario Central

19:30: Maxi Pachecoy.

20:30: Gente de Ley.

21:30: Gala del Ballet Folklórico Nacional.

23:00: Trinar Folclore.

Domo del Centenario

20:30: concierto de la Orquesta Sinfónica del Chaco, con inscripción previa.

Domingo 19 de julio

Escenario Central

20:00: Mundo Armandi.

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Lunes 20 de julio

Escenario Central

19:00: Barro Musical.

20:30: Orquesta Épica con Bandas de Rock.

22:00: ganadores del Festival Tangazo.

22:30: Reina Momo.

Domo del Centenario

20:00: Gala del Ballet Ferrazzano, “Entre Clásico y Contemporáneo 2026”.

Martes 21 de julio

Escenario Central

20:00: Luli Maidana.

21:00: presentación de la Provincia de Misiones.

Horario a confirmar: Piko Frank.

Domo del Centenario

20:00: Gala del Ballet Duartango, “Museo a Cielo Abierto”.

Miércoles 22 de julio

Escenario Central

19:00: Seba Ibarra.

20:00: Libélulas.

21:00: Negroovs y Lokura.

Horario a confirmar: delegación artística de Paraguay.

Horario a confirmar: Purahéi Soul.

Domo del Centenario

20:00: obra teatral “IAGO, escena para un crimen”, de Fundación Cultural Galatea.

Jueves 23 de julio

Escenario Central

20:00: Viento Norte.

20:30: Gisela.

21:00: Los Totora.

22:00: Matías Valdez.

Domo del Centenario

20:00: presentaciones artísticas de Embajadas Culturales Argentinas.

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Viernes 24 de julio

Escenario Central

20:00: delegación chaqueña ganadora del Campeonato Nacional de Malambo Femenino.

20:30: Grupo Nordestada y Sabrina Taborda.

20:30: ganadores del Pre-Laborde.

21:00: ganadores del Pre-Cosquín.

21:30: Chango Spasiuk.

22:00: Renato Borgetti.

Domo del Centenario

20:00: Ensamble del Festival Filarmónico Juvenil – Fundación Pradier Redes Culturales.

Sábado 25 de julio

Domo del Centenario

19:00: Gala del Ballet Contemporáneo del Chaco.

Escenario Central

19:30: proclamación de ganadores y cierre de la competencia internacional de escultura.

20:30: concierto de Gamelán Sang Bagaskara, de Indonesia.

21:30: DJ Set de Lauritacks.

22:00: Mango Dub.

Domingo 26 de julio

Domo del Centenario

17:30: desfile de soberanas, con la participación de Carmen Barbieri.

Escenario Central

20:30: Mauro Siri.

21:30: cierre de la Bienal Internacional de Escultura 2026 con un show gratuito de Abel Pintos.