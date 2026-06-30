Netflix romperá su propia tradición con el lanzamiento físico de la serie completa de Stranger Things

Netflix anunció de forma oficial un despliegue de contenido sin precedentes para su franquicia estrella. A casi siete meses del divisivo desenlace de su quinta temporada, la compañía estadounidense confirmó el lanzamiento de Stranger Things: The Complete Series en formato físico de alta definición, marcando un giro drástico en la política de distribución que la empresa sostuvo durante la última década.

El lanzamiento comercial de este paquete de colección está programado a nivel global para el próximo 28 de julio. De esta manera, los fanáticos podrán acceder por primera vez a la totalidad de la obra fuera de la plataforma de streaming.

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Qué traerá y cuantó saldrá la versión integral de Stranger Things

La edición integral de la serie de ciencia ficción estará compuesta por un total de 25 discos. Este soporte físico no solo recopilará los 42 episodios oficiales que dieron forma al fenómeno global, sino que sumará horas de contenido exclusivo que incluye recorridos por los sets de filmación, escenas eliminadas, bloopers de producción y entrevistas inéditas con el elenco técnico y artístico.

La decisión de editar este material en formatos Blu-ray y 4K UHD quiebra una de las reglas comerciales más estrictas de la firma de entretenimiento. Desde que transformó su modelo de negocios de alquiler de DVD a la producción de contenidos digitales originales, la empresa evitó sistemáticamente el traslado de sus producciones a formatos físicos para garantizar la retención de suscriptores mensuales en su catálogo web.

Sin embargo, el peso específico de la marca creada por los hermanos Matt y Ross Duffer motivó una excepción financiera. De acuerdo con la información corporativa, el producto final no operará como una distribución masiva tradicional, sino como un artículo de lujo para coleccionistas cuyo valor en el mercado internacional oscilará entre los 199 y los 269 dólares, según la versión que elijan los consumidores.

Los valores de las versiones Deluxe y Special de Stranger Things

La estructura de precios detallada por las cadenas de distribución establece cuatro opciones principales para el público. La alternativa de ingreso es la Special Blu-ray a un costo de 199,99 dólares, seguida por la versión Special 4K UHD fijada en 219,99 dólares. En la gama alta se ubican la opción Deluxe Blu-ray por un valor de 249,99 dólares y, finalmente, el combo definitivo de Deluxe 4K UHD a 269,99 dólares.

Para justificar el desembolso económico de las ediciones Deluxe, el empaque incluirá una serie de agregados diseñados por ilustradores oficiales de la serie. El diseño externo de la caja presentará un arte envolvente exclusivo desarrollado por el artista visual Juan Ramos, complementado por cinco pósteres de doble cara con ilustraciones firmadas por el reconocido diseñador Kyle Lambert.

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Los compradores de la versión premium recibirán además un conjunto de objetos físicos icónicos de la mitología de Hawkins. El lote incluye una moneda de aleación de zinc de Palace Arcade, un parche oficial del Hellfire Club, un dado de veinte caras (D20), veinticinco tarjetas artísticas coleccionables y un mapa desplegable detallado de la ciudad donde transcurre la trama principal.

El componente más destacado de la edición Deluxe es un libro de 148 páginas de contenido histórico. Este volumen encuadernado presentará bocetos de diseño originales, guiones gráficos (storyboards), arte conceptual preliminar y textos analíticos escritos exclusivamente por los hermanos Duffer, el director y productor ejecutivo Shawn Levy y los principales creativos de la serie.

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