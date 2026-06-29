La plataforma de streaming Netflix sumó a su catálogo global el largometraje Mensajes de voz para Isabelle, una producción cinematográfica que combina la comedia romántica con el drama familiar. A pocos días de su lanzamiento oficial, el largometraje logró posicionarse de manera sólida como la propuesta más vista dentro del catálogo de la compañía durante las últimas dos semanas.

La película cuenta con las actuaciones protagónicas de Zoe Deutch y Nick Robinson, bajo la dirección general de Leah MacKendrick. El proyecto requirió de un extenso proceso de producción que se prolongó por varios años antes de obtener su diseño definitivo, logrando captar el interés de la audiencia digital a través de un relato enfocado en la superación de las pérdidas afectivas.

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Una trama para ser tendencia: Mensajes de voz para Isabelle

La trama central de la obra gira en torno al personaje de Jill, interpretado por Deutch, una mujer que atraviesa la compleja etapa de procesar el fallecimiento de su hermana menor. Como parte fundamental de su proceso de duelo, la protagonista decide implementar un ritual cotidiano consistente en enviar audios al antiguo número telefónico de su familiar.

El personaje central es Jill, interpretado por Deutch, una mujer que debe aceptar el fallecimiento de su hermana menor.

El nudo dramático se desata cuando la línea telefónica en desuso es reasignada por la compañía de telecomunicaciones a un tercero. El receptor involuntario de dichos archivos de audio resulta ser Wes, un agente inmobiliario radicado en la ciudad de Austin, Texas, quien comienza a recibir de forma sistemática cada una de las grabaciones de voz enviadas por la joven.

Conforme avanza el metraje de esta comedia, el operador inmobiliario decide conservar y escuchar con detenimiento los mensajes diarios, viéndose involucrado de manera progresiva en la intimidad de Jill. A través de estos registros digitales, la protagonista manifiesta sus principales temores, inseguridades y reflexiones íntimas sobre la existencia actual, generando una profunda intriga en el receptor del material.

La acumulación de audios diarios deriva en la construcción de un fuerte vínculo emocional por parte de Wes hacia la remitente desconocida. Motivado por la empatía surgida de los relatos orales, el hombre toma la determinación de viajar con el objetivo de conocer personalmente a la creadora de los mensajes, sin que ella tenga conocimiento previo de la situación de la línea.

De acuerdo con la sinopsis oficial distribuida de manera formal por Netflix, el argumento plantea cómo los entretenidos audios que una joven le deposita a su hermana fallecida terminan llegando por azar a un desconocido, quien experimenta un proceso de enamoramiento hacia ella sin haber tenido la oportunidad de ver su rostro de forma presencial.

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El origen real del guion de Leah MacKendrick y la evolución del proyecto

La génesis de la producción audiovisual encuentra su sustento directo en las experiencias personales de su realizadora cinematográfica. Según las declaraciones efectuadas por Leah MacKendrick en las piezas de promoción oficial, la idea original del guion surgió de manera imprevista mientras asistía a un espectáculo teatral de stand up en los Estados Unidos.

Durante dicha presentación artística, una de las comediantes en escena ejecutó una pieza de humor negro estrechamente vinculada con la temática de la muerte. La directora recordó que el remate del chiste no generó reacciones positivas en la sala, siendo ella la única espectadora que rió ante la propuesta de la comediante, lo que encendió su interés por abordar el tópico.

Asimismo, la cineasta estadounidense reconoció de manera abierta que la estructura dramática de la obra se encuentra inspirada de manera directa en el vínculo afectivo con su propia hermana. Con ella solía mantener una dinámica frecuente de intercambio de mensajes de voz extensos que poseían una fuerte carga emocional, similares a los que se retratan en la ficción.

La cineasta estadounidense reconoció de manera abierta que la estructura dramática de la obra se encuentra inspirada de manera directa en el vínculo afectivo con su propia hermana.

La concreción de la película requirió sortear diversas etapas corporativas dentro de la industria de Hollywood. El proyecto original había sido presentado en 2019 bajo las directrices de un equipo técnico y un elenco actoral completamente diferentes a los actuales, pero la iniciativa no prosperó en los estudios de mercado y debió archivarse temporalmente.

La producción ejecutiva logró reactivar los derechos del guion durante el último año, período en el cual se introdujo un giro creativo definitivo y se conformó el equipo de trabajo liderado por MacKendrick. Esta renovación estructural permitió acelerar los plazos de rodaje y postproducción necesarios para su posterior desembarco masivo en el catálogo del servicio de streaming.

La realizadora del film enfatizó en las entrevistas promocionales que el núcleo conceptual de la historia apunta a demostrar que el amor del entorno familiar constituye la primera manifestación afectiva que experimenta el ser humano. Según su perspectiva teórica, este modelo inicial determina de manera directa la forma en que los individuos configuran sus posteriores lazos de pareja.

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