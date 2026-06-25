Netflix adaptará "The Everlasting", la aclamada novela de fantasía y viajes en el tiempo que te hará recordar a "Outlander"

El gigante del entretenimiento Netflix oficializó la adquisición de los derechos para adaptar a la pantalla "The Everlasting", una de las novelas de fantasía más aclamadas y discutidas de los últimos años dentro del mercado editorial internacional.

El proyecto audiovisual busca replicar el éxito de grandes producciones del género y contará con la guionista Daphne Ferraro al frente del libreto principal, mientras que la propia autora del libro, Alix E. Harrow, participará activamente en el equipo de producción ejecutiva.

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Las novedades que va a traer la nueva adaptación

La historia combina elementos de romance, aventura histórica y viajes en el tiempo, una fórmula que despertó comparaciones inmediatas entre los especialistas con el fenómeno global "Outlander". Sin embargo, el desarrollo narrativo de esta nueva apuesta invierte el paradigma tradicional de este subgénero literario: en esta oportunidad, es el personaje masculino quien se traslada de manera imprevista hacia el pasado, alterando las dinámicas habituales de este tipo de relatos fantásticos.

El eje argumental sigue de cerca los pasos de Sir Una Everlasting, una legendaria heroína de tintes míticos cuya verdadera biografía histórica e hitos han quedado completamente sepultados bajo el paso de los siglos, transformándose de manera paulatina en un mito popular. Siglos más tarde, la acción se traslada a Owen Mallory, un soldado frustrado y un académico con profundas dificultades profesionales, quien desarrolla una obsesión desmedida con la leyenda de la guerrera hasta el punto de verse arrastrado a una aventura temporal para descubrir la verdad oculta tras el relato oficial.

El bucle temporal de Una Everlasting y Owen Mallory en la pantalla chica

La estructura de la novela plantea una relación sumamente compleja entre ambos protagonistas, quienes quedan irremediablemente unidos por un ciclo temporal cerrado que los obliga a revivir la misma trágica historia una y otra vez en diferentes épocas. El conflicto central radica en que, a pesar de los esfuerzos de los personajes en cada una de las repeticiones del bucle, los acontecimientos desembocan de manera sistemática en el mismo desenlace fatal, lo que añade una fuerte carga de tensión dramática a la narrativa.

Para intentar cambiar su trágico destino y reescribir de forma definitiva la leyenda de Una, la pareja protagonista se verá forzada a tomar decisiones extremas que alteren por completo el curso de la historia establecida. Esta premisa original y disruptiva es la que convirtió a la obra editada por el sello Macmillan en una de las propuestas de literatura fantástica más comentadas y elogiadas por la crítica especializada reciente.

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El impacto global del libro dentro de las comunidades de lectores quedó ratificado mediante importantes distinciones de la industria, tras quedarse con el prestigioso Premio Locus 2026 bajo la categoría de Mejor Novela de Fantasía. En paralelo, la obra de Harrow consolidó su posición de vanguardia en la literatura contemporánea al resultar seleccionada como finalista en los reconocidos Premios Hugo 2026, los galardones más importantes del ámbito de la ciencia ficción y la fantasía.

Hasta el momento, los voceros de la plataforma de streaming no han brindado precisiones respecto a la conformación del reparto actoral protagónico ni se han establecido las fechas definitivas para el inicio del rodaje de las primeras escenas. Los usuarios de la plataforma deberán aguardar las próximas comunicaciones oficiales de la compañía para conocer el calendario de producción y la eventual fecha de estreno de la serie en el catálogo digital.

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