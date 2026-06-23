Julian Schnabel divide a la crítica con "In the Hand of Dante", una ambiciosa y caótica odisea sobre literatura y mafia

El director cinematográfico Julian Schnabel generó una fuerte repercusión en la industria con el lanzamiento de "In the Hand of Dante", una producción que se posiciona como uno de los proyectos más ambiciosos del año. El film combina elementos del thriller de gángsters, el misterio literario y la odisea espiritual, trasladando al espectador entre la Italia medieval y los entornos criminales de principios del siglo XXI.

La trama de este drama criminal se basa en la novela de culto homónima escrita por Nick Tosches. El argumento central gira en torno al hallazgo de un manuscrito original de la Divina Comedia de Dante Alighieri, pieza que desata la codicia de coleccionistas, académicos y mafiosos.

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Un elenco de estrellas bajo el pulso del quiebre tonal

El actor Oscar Isaac asume un doble rol fundamental dentro de la estructura temporal de la película. El intérprete encarna al novelista Nick Tosches en el año 2001 y, en simultáneo, se pone en la piel del mismísimo Dante Alighieri durante las secuencias de época que exploran el despertar artístico y místico del célebre poeta florentino.

El primer acto del largometraje se destaca por su solidez narrativa al presentarse como un intrigante policial negro filmado en blanco y negro. Este segmento inicial profundiza en el proceso técnico de autenticación del documento histórico, un escenario donde los debates académicos conviven de forma directa con la violencia explícita del crimen organizado.

La propuesta cinematográfica adopta decisiones estéticas consideradas de alto riesgo por los especialistas. Entre los aspectos más comentados se encuentra la participación del aclamado director Martin Scorsese en un rol actoral, luciendo un vestuario de época de gran porte mientras ejecuta diálogos cargados de una profunda densidad filosófica.

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El largometraje se sostiene en un reparto de figuras internacionales de primer nivel que incluye a Al Pacino, Jason Momoa y Gal Gadot. Esta última asume interpretaciones de carácter puramente simbólico (Beatrice y Giulietta), funcionando como fuentes de inspiración y guía espiritual del protagonista masculino en lugar de constituir personajes tradicionales.

Por otra parte, el actor Gerard Butler interpreta a Louie, un personaje que condensa las marcadas contradicciones de la obra de Schnabel. La crítica especializada definió la labor del actor como violenta, filosófica y dotada de un humor negro que roza lo absurdo, pero ejecutada con un compromiso actoral absoluto y sin autoconsciencia.

Todo lo que hay que saber acerca de la obra

A medida que la trama avanza hacia su desenlace, la investigación policial del manuscrito pierde centralidad frente a las constantes reflexiones conceptuales de los protagonistas. Las escenas comienzan a regirse por una lógica cercana a la de los sueños, transformando el thriller inicial en un ensayo abstracto sobre el arte y la fe.

A medida que la trama avanza hacia su desenlace, la investigación policial del manuscrito pierde centralidad frente a las constantes reflexiones conceptuales de los protagonistas.

La recepción del film se proyecta polarizada debido a la audacia del director para cruzar la alta cultura con el cine de acción. Mientras ciertos sectores calificarán la propuesta como una obra profunda, otros observadores la considerarán ridícula debido a sus bruscos e inesperados giros de tono.

A pesar de sus imperfecciones y su estructura caótica, el proyecto destaca en la cartelera contemporánea por su búsqueda de originalidad estética y su rechazo a las fórmulas comerciales. Se trata de un largometraje excéntrico y visualmente impactante que se consolida como una pieza imposible de confundir con otros estrenos de la temporada.

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