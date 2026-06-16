“Shrek 5” presentó su primer tráiler oficial y reveló cómo será el regreso del ogro más famoso del cine

El regreso de Shrek ya es una realidad. DreamWorks presentó este martes el primer tráiler oficial de “Shrek 5”, la esperada continuación de una de las franquicias animadas más exitosas de la historia del cine. El avance ofrece un primer vistazo a la nueva etapa de la familia del ogro verde y marca el retorno de varios de los personajes más queridos por el público.

La película volverá a reunir a las voces originales que ayudaron a convertir a la saga en un fenómeno mundial. Mike Myers regresará como Shrek, Cameron Diaz volverá a interpretar a Fiona y Eddie Murphy retomará su papel como Burro, uno de los personajes más populares del universo animado.

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El tráiler muestra una historia centrada en la vida familiar de Shrek y Fiona, quienes ahora enfrentan nuevos desafíos junto a sus hijos. La propuesta mantiene el humor característico de la franquicia, pero incorpora una nueva generación de personajes que ampliará el mundo creado hace más de dos décadas.

Uno de los anuncios más destacados es la incorporación de Zendaya, quien prestará su voz a Felicia, una de las hijas de Shrek y Fiona. Su participación representa una de las grandes novedades de esta quinta entrega y suma una figura de enorme popularidad entre las nuevas generaciones.

La producción también contará con las voces de Marcello Hernández y Skylar Gisondo, quienes interpretarán a Fergus y Farkle, los otros hijos de la pareja protagonista.

El desarrollo de la película venía siendo anticipado desde hace varios años. En 2024, DreamWorks confirmó oficialmente el regreso del elenco principal y poco después Eddie Murphy reveló que ya había comenzado el proceso de grabación de voces.

Durante una entrevista con Collider, Murphy explicó que el proyecto avanzaba activamente y adelantó que parte del trabajo de doblaje ya estaba realizado. El actor también confirmó que Burro tendrá en el futuro una película derivada propia, una posibilidad que los seguidores de la saga esperaban desde hace años.

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Detrás de cámaras, la producción estará liderada por dos nombres estrechamente vinculados al éxito de la franquicia. La dirección estará a cargo de Walt Dohrn y Conrad Vernon, quienes participaron en distintas etapas de las películas anteriores.

Dohrn trabajó como escritor y artista en Shrek 2 y Shrek the Third, además de prestar su voz al villano Rumpelstiltskin en Shrek Forever After. Vernon, en tanto, fue codirector de la segunda película, considerada por muchos fanáticos como una de las mejores entregas de la saga.

El estreno de Shrek 5 atravesó varios cambios de calendario. Inicialmente estaba previsto para julio de 2026, pero posteriormente fue reprogramado en más de una ocasión hasta quedar fijado para el 30 de junio de 2027.

La decisión respondió a movimientos dentro del calendario de los grandes estudios de Hollywood y permitió que DreamWorks encontrara una ventana más favorable para el lanzamiento de una producción que aspira a convertirse en uno de los grandes éxitos cinematográficos de ese año.

La expectativa es alta debido al enorme legado de la franquicia. Desde el estreno de la primera película en 2001, Shrek se transformó en un ícono cultural capaz de trascender generaciones gracias a su combinación de humor, sátira y personajes memorables.

A lo largo de más de dos décadas, la saga sumó cuatro películas principales y dos exitosos spin-offs protagonizados por Puss in Boots, acumulando más de 1.600 millones de dólares en la taquilla mundial y consolidándose como una de las propiedades más valiosas de DreamWorks.