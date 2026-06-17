Este jueves 18 de junio se estrena en Argentina “Toy Story 5”, la nueva entrega de la icónica franquicia de Pixar. Con nuevos personajes y una canción compuesta por una de las mentes más brillantes de la industria musical actual, esta trae a la mesa un debate fundamental: qué pasa con los niños cuando dejan los juguetes para estar frente a una pantalla.

A diferencia de las películas pasadas, esta tendrá como protagonista a Jessie, la vaquera que fue introducida al mundo de “Toy Story” en la segunda entrega. Después de la partida de Woody al final del cuarto largometraje, la muñeca, que es la preferida de su dueña, Bonnie, tomará las riendas de la habitación.

Tom Hanks y Tim Allen lideraron la alfombra roja en la premiere mundial de Toy Story 5

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Sin embargo, esto no significa que el vaquero no aparecerá. Tanto Woody como Buzz Lightyear y los demás juguetes que estuvieron presentes desde los inicios regresarán para esta aventura.

El rol de la tecnología en Toy Story 5

La nueva entrega de la saga introduce a Lilypad, una tablet que llega a la casa de Bonnie para poner en juego la paz de los juguetes. Además, arriba justo en el momento exacto en el que ellos intentan ayudarla a hacer amigos. A pesar de que la pantalla interactiva le permite jugar y conversar con sus compañeros, poco a poco Bonnie empezará a alejarse de sus juguetes y reducir su imaginación.

Este jueves 18 de junio se estrena en Argentina “Toy Story 5”, la nueva entrega de la icónica franquicia de Pixar.

El filme busca concientizar sobre cómo afecta al desarrollo de los niños el tiempo prolongado en pantalla. La productora de la película, Lindsey Collins, explicó que la película parte de "un deseo de recordar a todo el mundo el superpoder al que tenemos acceso gracias a nuestra imaginación. Es mágico, puede que no recuerdes que tienes acceso a él, pero así es".

Por otra parte, Peter Docter, director creativo de Pixar, afirmó que, debido a la tecnología, los niños están desperdiciando su imaginación. “Somos la única especie capaz de imaginar algo que no está justo delante de nosotros. La atención es probablemente el recurso más escaso del que disponemos, y nos vendría muy bien ser un poco más conscientes de ello”, profundizó Docter.

El estreno de Toy Story marcó el fin del lápiz y el nacimiento de la hegemonía de Pixar

Toy Story 5: quiénes son las nuevas caras que se suman a la franquicia

Uno de los aspectos más destacados de "Toy Story", además de su historia y sus personajes, es su elenco, que incluye a algunas de las figuras más importantes de Hollywood, como Tom Hanks, Joan Cusack y adhesiones recientes,como Keanu Reeves. La quinta sumó nuevas caras a la lista de celebridades que participan en la saga.

En primer lugar, el cantante puertorriqueño Bad Bunny presta su voz a un juguete llamado Pizza con gafas de sol, que como bien explicó Disney, es parte de un pequeño grupo de juguetes olvidados en una casita abandonada en el jardín. El conejo malo realizó el doblaje para este personaje tanto en su versión inglesa, como en español.

Tanto Woody como Buzz Lightyear y los demás juguetes que estuvieron presentes desde los inicios regresarán para esta aventura.

Por otro lado, quien también se suma al elenco es la actriz española Penélope Cruz, quien da voz a Flamenco, un juguete del que se olvidan una vez llegada la tecnología. Asimismo, el productor musical argentino Bizarrap tendrá un papel en esta película como Santa de Jardín.

Taylor Swift revolucionó la premiere mundial de Toy Story 5 con una sorpresiva actuación en vivo

“I Knew It, I Knew You”: la canción que Taylor Swift escribió para la película

Además de traer un elenco renovado, “Toy Story 5” cuenta con una nueva canción original, llamada "I Knew It, I Knew You", escrita e interpretada por Taylor Swift. En una entrevista, la cantante afirmó que siempre soñó con poder realizar una canción para la saga, ya que fue muy importante durante su infancia. Además, admitió que apenas terminó de ver la película, corrió a su casa para escribirla.

Swift colaboró con el productor y su gran amigo, Jack Antonoff, para producir la canción, que está incluida en la banda sonora oficial de la película. Esta debutó en el número 1 de la lista de Billboard Hot 100, donde se mantiene firme hasta hoy.

JSM