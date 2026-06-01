Luego de semanas de intensas teorías, mensajes en código y enigmáticas cuentas regresivas, Disney confirmó de manera oficial la participación de Taylor Swift en Toy Story 5, la esperada nueva entrega de la exitosa saga animada de los estudios Pixar. La revelación definitiva se concretó este lunes tras finalizar un contador temporal en el sitio web de la artista que mostraba como protagonista a Jessie, la vaquera de la franquicia.

La cantante compuso y grabó una canción original titulada I knew it, i knew you, cuyo lanzamiento global está programado para el viernes 5 de junio, mientras que el estreno del film en los cines de Argentina se concretará el viernes 19 de junio.

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, la propia intérprete expresó su entusiasmo por formar parte del proyecto, manifestando que siempre fue un sueño escribir música para estos personajes que adora desde los cinco años, cuando vio la primera película de la saga. Swift detalló que se enamoró de la trama de manera instantánea tras tener la oportunidad de ver el largometraje en sus etapas iniciales de desarrollo, lo que la inspiró a componer el tema musical inmediatamente después de regresar de la proyección privada.

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El simbolismo oculto y los códigos detectados por los "swifties"

El universo cinematográfico infantil y las grandes producciones animadas continúan apostando por fuertes alianzas con las máximas figuras de la música global para potenciar sus lanzamientos. En esta oportunidad, las estrategias de promoción basadas en mensajes ocultos y expectativas digitales capturaron la atención de millones de seguidores en todo el mundo, consolidando una tendencia donde las bandas sonoras adquieren tanto protagonismo como las historias que se despligan en la pantalla grande.

El anuncio oficial llegó para validar una serie de sospechas que los seguidores venían rastreando minuciosamente desde hacía más de un mes. El primer indicio surgió con una breve cuenta regresiva en el sitio de la cantante que utilizaba la tipografía clásica de la franquicia sobre un fondo de nubes idéntico al de la habitación de Andy, el cual desapareció a los pocos minutos. La hipótesis se reforzó durante el fin de semana con la aparición de carteles promocionales en diversas ciudades del mundo que lucían las iniciales "TS" junto a un patrón de exactamente 13 nubes, una cifra emblemática y considerada de la suerte dentro del universo de la artista.

El fin de semana aparecieron carteles en diversas ciudades que lucían las iniciales "TS" junto a un patrón de 13 nubes

A esto se sumaron sutiles alteraciones estéticas en plataformas digitales que terminaron de encender las alarmas de su comunidad de fans. La portada del álbum 1989 (Taylor's Version) en Apple Music incorporó repentinamente las mismas nubes de la película, mientras que las letras de sus canciones en dicha aplicación empezaron a mostrar en mayúscula fija todas las letras "T" y "S", un recurso que la cantante suele esconder en sus campañas para comunicarse de forma encriptada con sus seguidores antes de un gran lanzamiento.

Bad Bunny y las grandes apuestas comerciales de la franquicia

Además de la incorporación de la multipremiada cantautora en la banda sonora, la producción de Toy Story 5 sumará a otra de las figuras más convocantes de la industria musical contemporánea. El estudio cinematográfico ratificó que el cantante puertorriqueño Bad Bunny también formará parte del elenco de la película, aportando su voz para interpretar a un nuevo personaje que fue presentado bajo el nombre de "Pizza con gafas de sol", asegurando así un fuerte atractivo para las distintas audiencias jóvenes en las salas de cine.

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