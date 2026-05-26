Toy Story 5 estrenó su tráiler final: los juguetes se enfrentan a la era de las tablets y pantallas

La aclamada saga de animación de Pixar se prepara para su regreso a la pantalla grande. El estudio cinematográfico acaba de lanzar el tráiler final de Toy Story 5, la próxima entrega de la franquicia que pondrá a los icónicos personajes frente a un desafío completamente contemporáneo: la creciente amenaza de las pantallas y la tecnología en la vida de los niños. El nuevo avance audiovisual profundiza en la batalla que Woody, Buzz Lightyear, Jessie y el resto de la banda deberán afrontar a medida que los dispositivos digitales acaparan la atención de los más pequeños, llevándolos a dejar de lado los juguetes tradicionales.

Si bien el concepto ya se había esbozado en adelantos previos, este clip definitivo pone un foco especial en la dinámica familiar de Bonnie. La trama se desencadena formalmente con la llegada de Lilypad, una tablet infantil que se gana rápidamente el interés de la niña. Al verse desplazados por el magnetismo del aparato tecnológico, los protagonistas sufren las consecuencias en carne propia al ser donados, lo que dará inicio a una aventura repleta de emoción donde deberán encontrar la forma de regresar a casa y pelear para recuperar el afecto de su dueña.

Innovación visual, humor y el regreso de personajes entrañables

Para esta quinta entrega, Pixar vuelve a desplegar todo su repertorio técnico con el fin de ofrecer una experiencia visual de alto impacto. Además, el avance revela que la producción aprovechará el paso del tiempo para tomarse con humor el envejecimiento y el desgaste físico de sus figuras principales, un detalle que se vuelve especialmente visible en el vaquero Woody y su incipiente calva.

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Junto al trío protagónico, la película confirmó la participación de figuras clásicas de la franquicia que dirán presente en las salas de cine, tales como los adorables alienígenas verdes y el recordado ejército de réplicas de Buzz Lightyear, entre otros personajes entrañables.

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El matiz detrás de la tecnología: la visión de su director

Andrew Stanton, director de Toy Story 5 e histórico guionista de la franquicia, dialogó con el medio especializado Variety y explicó el tratamiento que se le dio al conflicto tecnológico dentro del guión. El cineasta reconoció que existe una dualidad intencional en torno a Lilypad: aunque funciona como la antagonista desde la perspectiva de los juguetes, el equipo de trabajo se esforzó para que no se consolidara como una villana malvada propiamente dicha. Esta decisión creativa busca matizar y reflejar cómo han evolucionado las interacciones humanas en el mundo moderno a través de los dispositivos conectados.

El elenco de voces oficiales y la fecha de estreno

En su versión original en inglés, la producción de Disney y Pixar contará con el regreso de sus estrellas históricas para dar vida a los personajes principales, junto a nuevas incorporaciones en el reparto de voces:

Tom Hanks: Regresa para interpretar al vaquero Woody .

Tim Allen: Volverá a ponerse en la piel del guardián espacial Buzz Lightyear .

Joan Cusack: Prestará una vez más su voz para la vaquera Jessie .

Greta Lee: Será la actriz encargada de dar vida a la tablet Lilypad, el nuevo elemento disruptivo de la casa.

Toy Story 5 se estrenará oficialmente a nivel global el próximo 19 de junio de 2026, presentándose de forma exclusiva en salas de cine.

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