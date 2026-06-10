El icónico Paseo de la Fama de Hollywood se vistió de fiesta para celebrar la gran premiere mundial de Toy Story 5 en el Teatro Dolby de Los Ángeles. El histórico evento cinematográfico reunió a las máximas estrellas que prestan sus voces a los personajes desde hace 30 años, desplegando un impactante despliegue de luces y fanáticos.

Las miradas de la prensa internacional se posaron sobre los queridos actores Tom Hanks y Tim Allen, las voces históricas de Woody y Buzz Lightyear. Ambos caminaron por la alfombra roja y desataron la locura de los miles de seguidores que esperaban verlos juntos otra vez en una presentación oficial.

El paso de las figuras por la pasarela de la premiere se convirtió en un tributo a las tres décadas de vigencia de la franquicia. Hanks y Allen se mostraron sumamente cómplices ante las cámaras de los reporteros gráficos, reviviendo la mística de la dupla animada más icónica del cine moderno.

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La sorpresiva gala dentro del Teatro Dolby

Una vez finalizado el recorrido por la alfombra roja, la acción se trasladó al escenario principal. La estrella de la música Taylor Swift apareció ante los presentes con un vestido amarillo en homenaje a la vaquera Jessie, para interpretar en el piano el tema "I Knew It, I Knew You", compuesto por ella misma.

La emotividad en el auditorio continuó con la presencia de la leyenda musical Randy Newman, el creador de la banda sonora de la saga. Junto a Swift, interpretaron el clásico himno "Yo soy tu amigo fiel" (You've Got a Friend in Me), uniendo la historia de la marca con las nuevas generaciones.

Por su parte, el director de la quinta entrega, Andrew Stanton, aprovechó la gala para revelar detalles de la trama, la cual abordará la obsesión de la niña Bonnie con una tableta digital llamada Lilypad y el abandono de sus juguetes tradicionales.

En esta nueva aventura, la vaquera Jessie asumirá el liderazgo absoluto de la banda de juguetes. Junto a Woody, Buzz, Rex y Forky, la protagonista iniciará una resistencia para defender el tiempo de juego real de las infancias frente a las pantallas del mundo virtual.

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La fecha de estreno confirmada para las salas argentinas

Tras el masivo evento de lanzamiento en los Estados Unidos, las distribuidoras locales comenzaron a delinear el desembarco del filme en la región. Las primeras críticas especializadas, surgidas inmediatamente después de la premiere, anticipan que se trata de una producción cinematográfica de alta calidad.

La expectativa comercial por la llegada de la quinta entrega de la saga de Pixar se tradujo en una fuerte campaña de venta anticipada de entradas, la cual ya se encuentra activa en los principales complejos cinematográficos de la Argentina.

De acuerdo a los cronogramas oficiales de las cadenas de cine del país, el esperado estreno de Toy Story 5 en las salas argentinas está programado para el próximo viernes 19 de junio, marcando el inicio de la temporada fuerte para las producciones de animación.

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