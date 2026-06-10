Taylor Swift revolucionó la premiere mundial de Toy Story 5 con una sorpresiva actuación en vivo

La premiere mundial de Toy Story 5 en el Teatro Dolby de Los Ángeles se transformó en un fenómeno global tras la sorpresiva e impactante participación de Taylor Swift. La superestrella de la música acaparó todas las miradas de la prensa internacional y de los fanáticos al presentarse oficialmente como parte fundamental de la nueva producción cinematográfica de Disney y Pixar.

Durante su paso por la alfombra roja desplegada en el Paseo de la Fama de Hollywood, la multipremiada artista posó junto al elenco veterano de la franquicia cinematográfica. Las imágenes de Swift junto a figuras históricas como Tom Hanks, Tim Allen y Joan Cusack se viralizaron de forma inmediata en las plataformas digitales.

Para la ocasión especial, la cantante lució un exclusivo vestido de alta costura estructurado en tono amarillo, diseñado por la firma internacional Erdem. La elección estilística de la artista fue interpretada por los especialistas de la moda como un claro homenaje a la vaquera Jessie, quien asume el rol protagónico en este nuevo largometraje animado.

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El regreso al country y un dúo histórico en el escenario

El punto máximo de la velada ocurrió cuando la cantante subió al escenario principal para sentarse frente al piano. Ante un auditorio colmado por celebridades, directivos y periodistas de todo el mundo, Swift interpretó por primera vez en vivo su nueva creación musical titulada "I Knew It, I Knew You".

La pieza, escrita íntegramente por la compositora tras acceder de forma anticipada a los bocetos iniciales del filme, representa el regreso de la artista al estilo country tradicional que marcó los comienzos de su carrera. El tema musical fue concebido específicamente para profundizar en la historia y las emociones del personaje de Jessie.

Tras finalizar su presentación en solitario, el evento sumó otro hito de gran impacto nostálgico. La estrella pop invitó al escenario principal a la leyenda de la música cinematográfica y ganador del Oscar, Randy Newman, responsable de la identidad sonora de toda la saga desde su origen en el año 1995.

Juntos interpretaron una versión acústica a dúo del himno histórico "Yo soy tu amigo fiel" (You've Got a Friend in Me), provocando la ovación unánime de los presentes. La unión de ambas figuras sintetizó el espíritu transgeneracional de la marca de animación.

El desembarco de la producción en las pantallas de cine

A través de sus canales oficiales de comunicación digital, la intérprete no ocultó su fuerte conexión personal con el proyecto de animación. Swift calificó formalmente a esta quinta entrega de la saga como una "obra maestra" muy emotiva y destacó la relevancia del debate contemporáneo que propone el argumento de la película.

Bajo la dirección de Andrew Stanton, la trama de esta secuela abordará la irrupción de las pantallas virtuales en la infancia actual. El conflicto principal se desatará cuando la niña Bonnie reciba una tableta inteligente llamada Lilypad, provocando el olvido de sus juguetes tradicionales y obligando a la banda liderada por Jessie a luchar por recuperar la atención de la pequeña.

De acuerdo con las planificaciones comerciales informadas por las cadenas de exhibición locales y las distribuidoras de cine en la región, el estreno oficial de Toy Story 5 en las salas de la Argentina está pautado para el próximo miércoles 17 de junio, impulsado por el fenómeno promocional global que desató la presencia de la cantante norteamericana.

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