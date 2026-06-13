“Michael”, la película biográfica de Michael Jackson, es la biopic más taquillera de todos los tiempos y está muy cerca de alcanzar los mil millones de dólares de recaudación. Esta superó ampliamente a “Bohemian Rhapsody”, el largometraje sobre la vida del cantante de Queen, Freddie Mercury.

El mes pasado, la película ya había superado a “Elvis”, protagonizada por Austin Butler, a la que le arrebató el segundo puesto. Actualmente, esta cuenta con una recaudación global de 911,9 millones desde su estreno, ocurrido el pasado 24 de abril; y se espera que alcance la importante cifra mencionada dentro de poco tiempo.

Michael Jackson falleció el 25 de junio de 2009, a la edad de 50 años, a causa de una intoxicación por propofol y benzodiazepina. Debido a ello, su médico personal, Conrad Murray, fue condenado por homicidio involuntario en 2011 y estuvo en prisión durante 2 años.

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Michael Jackson: la biopic que ignora los escándalos y decepciona a la crítica

Michael: éxito rotundo desde antes de su estreno

Dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por Jafaar Jackson, sobrino del Rey del Pop, batió récords literalmente desde su estreno. Tan solo en su primer fin de semana, recaudó 97 millones de dólares en Estados Unidos y 120,4 millones a nivel internacional. En total, obtuvo 217,4 millones de dólares globalmente.

"Michael" cuenta con una recaudación global de 911,9 millones desde su estreno.

El costo de producción de la película fue de 200 millones. La productora Lionsgate y Graham King, el productor del filme, habían atrasado su estreno en reiteradas ocasiones, ya que decidieron no hacer mención a las acusaciones de abuso infantil hacia el cantante. A pesar de ello, se convirtió en el mejor debut de la compañía desde la pandemia.

Aunque la crítica la destrozara, con un 35% de puntuación en la plataforma Rotten Tomatoes, los fieles fanáticos de Michael Jackson y el público recibieron muy positivamente esta entrega. Además, la película tiene una secuela confirmada, que se encuentra en producción y tiene su estreno previsto para 2028.

JSM