"Enola Holmes 3", "La casa en la pradera" y todos los imperdibles estrenos de Netflix en julio 2026

Netflix confirmó el listado completo de estrenos que llegarán a su catálogo en Argentina durante julio de 2026, con una programación que combina lanzamientos originales, esperados regresos y la incorporación de películas ya reconocidas por el público. La renovación incluye series de ficción y documentales, largometrajes, especiales de comedia, contenidos infantiles, animé y propuestas vinculadas al deporte.

El anuncio abarca todo el mes y presenta una de las grillas más amplias del año para la plataforma, con producciones pensadas para públicos diversos. Entre las novedades se destacan franquicias consolidadas, nuevas adaptaciones literarias, historias inspiradas en hechos reales y títulos internacionales desarrollados exclusivamente para el servicio de streaming.

Dentro de ese esquema, sobresalen Enola Holmes 3, Heartstopper Forever y La casa en la pradera, tres producciones que llegan con expectativas altas y que encabezan la agenda del mes tanto en cine como en series, acompañadas por una larga lista de títulos que completan la programación.

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Películas destacadas que llegan a Netflix en julio

Uno de los estrenos más relevantes será Enola Holmes 3, disponible desde el 1° de julio. La nueva entrega retoma las aventuras de la joven detective creada por Nancy Springer y traslada la acción a Malta. En esta oportunidad, Enola se ve involucrada en un nuevo caso cuando la desaparición de Sherlock Holmes altera sus planes personales y la obliga a enfrentarse a un misterio de alto riesgo.

Ese mismo día se incorporarán títulos de distintos géneros que refuerzan el catálogo. Entre ellos figuran Contrarreloj, un thriller centrado en un banquero atrapado en una situación límite; Inframundo, que explora la histórica rivalidad entre vampiros y hombres lobo; y Los indestructibles 2, que vuelve a reunir a un grupo de mercenarios en una misión peligrosa.

"Contrarreloj" y "Los indestructibles 2" llegan el 1° de julio a Netflix.

La plataforma también sumará películas románticas y clásicos contemporáneos. El 1° de julio llegarán Un amor para recordar, Emma y Siempre a tu lado, esta última inspirada en una historia real que tuvo impacto global. A estas incorporaciones se agrega Los caballeros, ampliando la oferta de cine para distintos públicos.

Durante la segunda parte del mes se estrenarán producciones originales como Hasta el final el 8 de julio, Susana y Elvira: Sin plan B el 12 de julio y 23000 vidas el 17 de julio. Ese mismo día se lanzará Heartstopper Forever, una película vinculada al universo de la exitosa serie juvenil sobre dos jóvenes amigos que se enamoran.

El tramo final de julio incluirá Elize: Sombras de una mujer el 22 de julio, Los creyentes y 72 horas el 24 de julio, además de Los infiltrados, el reconocido thriller policial ambientado en Boston. El cierre llegará el 29 de julio con El plan perfecto y la incorporación de Blancanieves y el cazador el 21 de julio.

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Series originales, nuevas temporadas y estrenos de ficción

El mes comenzará el 1° de julio con una nueva temporada de Los peores vecinos del mundo, una serie documental que reconstruye conflictos vecinales reales que escalaron hasta situaciones extremas. Ese mismo día se sumará una de las producciones más esperadas, La supervivencia de una chica con curvas temporada 3, que mostrará una nueva etapa en la vida de Mavis mientras intenta proyectar su futuro junto a Luca.

El 7 de julio llegará Más vale tarde que solteros temporada 2, con un nuevo grupo de participantes en busca de una relación estable. Dos días después se estrenará La casa de la pradera, una nueva adaptación centrada en la familia Ingalls y su experiencia en la frontera del Oeste estadounidense, con foco en la vida cotidiana y la supervivencia en un contexto de cambio permanente.

"La casa de la pradera" llega a Netflix el 9 de julio.

A mitad de mes se incorporará El ultimátum: Decir sí o decir adiós temporada 4, donde seis parejas ponen a prueba sus vínculos para decidir si están listas para casarse o seguir caminos separados. El 16 de julio se sumará El Halcón, que narra la historia de un legendario golfista en busca de una última oportunidad de gloria.

El 17 de julio llegarán El mapa de los anhelos y El palacio del este, mientras que el 23 de julio se estrenarán Nueva vida en Ransom Canyon temporada 2 y Kaulitz y Kaulitz temporada 3. Hacia el cierre del mes se sumarán La mujer prohibida y Furioso, ambas previstas para el 29 de julio.

Entre las producciones basadas en hechos reales se destaca Bomba en el Pan Am 103, que se estrenará el 30 de julio y reconstruye la investigación posterior al atentado ocurrido en 1988 durante un vuelo transatlántico, con la colaboración entre la policía local y el FBI.

RV