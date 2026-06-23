Geena Davis de 'The Boroughs': “Es poco habitual que una serie no sea renovada, mientras se encuentra en las diez más vistas”

La inesperada cancelación de ‘The Boroughs’, la serie incorporada recientemente a Netflix, sorprendió tanto a los usuarios como al propio elenco de la historia. Entre las voces que expresaron públicamente su decepción se destacó la de la premiada actriz Geena Davis, quien manifestó que “creo que probablemente sea poco habitual que una serie no sea renovada y que se anuncie que no va a haber una segunda temporada mientras aún se encuentra entre las diez más vistas”.

La trama no continuará con una segunda tanda de capítulos. De acuerdo a datos de audiencia obtuvo únicamente 20,8 millones de visualizaciones en el período de sus 24 días iniciales tras su irrupción en la oferta audiovisual de la afamada ‘N’, números que fueron considerados como “decepcionantes”.

Netflix cancela “The Boroughs”: qué pasó con la serie producida por los creadores de Stranger Things

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Los responsables creativos habían diseñado el cierre de la primera temporada con una historia prácticamente autoconclusiva , evitando dejar un gran cliffhanger, una decisión que hoy adquiere un nuevo significado.

Pese al análisis de rendimiento ‘The Boroughs’, por parte de Netflix, La producción estrenada a finales de mayo, se convirtió rápidamente en una de las ficciones más elegidas del catálogo de la famosa plataforma de streaming por su combinación de misterio y ciencia ficción.

En el marco de una entrevista concedida a la revista cinematográfica norteamericana The Hollywood Reporter, Geena Davis expresó: “No esperábamos esto, desde el principio los creadores nos dijeron que no querían terminar la temporada con un gran suspenso. Sino, que querían que funcionara como una historia completa y si había otra temporada, que también tuviera identidad propia”.

Una cancelación que tomó por sorpresa al elenco de 'The Boroughs'

La actriz describió la experiencia de filmación como “una de las más gratificantes de su carrera reciente" y lamentó que el proyecto terminara antes de poder desarrollar el arco argumental que los creadores habían imaginado originalmente.

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The Boroughs’

Aunque distintas publicaciones especializadas mencionaron factores como los elevados costos de producción y la caída del ritmo de visualizaciones tras su estreno, Netflix no ofreció una explicación oficial sobre los motivos de la cancelación.

La cancelación de The Boroughs también provocó sorpresa entre los seguidores de la serie, ya que durante varios días permaneció dentro del Top 10 global de Netflix y había recibido críticas mayormente positivas por parte de la prensa especializada.



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Mientras tanto, Geena Davis prefiere quedarse con el recuerdo de una producción que le permitió regresar a la televisión con un personaje diferente y rodeada de un elenco que, según sus propias palabras, “terminó convirtiéndose en una verdadera familia artística”.

PM/MSS