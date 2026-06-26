Las mejores películas y series para ver este fin de semana

El catálogo de las principales plataformas de streaming se renueva con propuestas que combinan el suspenso, dramas y el regreso de directores aclamados. Para quienes buscan optimizar el tiempo de descanso frente a la pantalla, la oferta de este fin de semana presenta grandes opciones.

Cinco películas ideales para ver este fin de semana

1) Blue Moon

Esta película tiene un tono dramático y biográfico que narra los últimos años de vida del compositor Lorenz Hart. Esta obra dirigida por Richard Linklater, que se estreno en 2025, se puede ver por Movistar Plus.

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2) Torrente presidente

Este viernes 26 de junio llegó a Netflix otro gran éxito de taquilla de Santiago Segura: Torrente Presidente. La quinta entrega de la saga es una nueva invitación a reírse de lo políticamente correcto.

3) Balandrau, viento salvaje

Basada en hechos reales, esta obra narra cómo el 30 de diciembre un grupo de amigos se encuentra atrapados en una terrible tormenta en los Pirineos catalanes. La película se encuentra en la plataforma de Filmin.

4) Avatar: Fuego y Cenizas

Pese a que esta nueva entrega de la famosa saga de Avatar se estreno hace unos meses, ya se encuentra disponible en Disney +. Una obra dirigida por James Cameron conquista a la audiencia por sus efectos especiales y sus míticos personajes.

Avatar: Fuego y Cenizas

5) México 86

Diego Luna dirigió y protagonizó una historia sobre cómo México logró convertirse en sede del evento hace 40 años. Este film se encuentra en Netflix y ofrece drama, comedia y sátira histórica.

Cinco series ideales para ver este fin de semana

1) La casa del drágon

Llegó la tercer temporada de La casa de dragón a HBO y pone el foco en la guerra total entre Negros y los Verdes por el Trono de Hierro. La nueva parte cuenta con 8 episodios de máxima acción.

La casa del drágon

2) The Bear

Este viernes se estrenó en Disney Plus la quinta temporada de The Bear, que marcará el cierre definitivo de la serie. En estos capítulos veremos cómo los protagonistas tratarán de salvar el restaurante sin Carmy.

3) The Capture

La tercer temporada de The Capture ya está disponible en Movistar Plus. Los seis nuevos episodios nos harán dudar de lo que ven nuestros propios ojos frente a un ataque terrorista que sacude Londres y el posterior caos.

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4) Blossoms Shangai

La famosa serie de Wong Kar-wai, Blossoms Shangai, acaba de estrenar su segunda y última parte en Filmin. A lo largo de esta nueva temporada, que dejará el cierre de la trama, las traiciones aumentan y los personajes afrontan vacíos de riquiza.

5) Gambito de dama

Una aclamada miniserie en Netflix que sigue la vida de Beth Harmon, una brillante huérfana durante la Guerra Fría que se abre paso en el competitivo y dominado mundo del ajedrez profesional.