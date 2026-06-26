"El Gobierno no tiene racionalidad en su decisión": Jorge Capitanich en "QR!" cuestionó la gestión de Milei

En una entrevista emitida en el programa “QR!” de Canal E, el senador nacional por Chaco y ex jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, realizó duras críticas al Gobierno de Javier Milei al analizar el escenario político, económico e institucional de la Argentina.

Durante la conversación con el conductor Pablo Caruso, el dirigente peronista cuestionó el rumbo de la administración nacional y fue categórico al describirlo como un proceso sin lógica de gestión.

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“El Gobierno no tiene racionalidad en su decisión. Es espantoso lo que ocurre”, afirmó el senador en uno de los pasajes más fuertes de la entrevista.

Capitanich centró su análisis en el impacto del programa económico sobre el empleo, el poder adquisitivo y la estructura productiva del país, y sostuvo que las consecuencias del ajuste ya se reflejan en la vida cotidiana.

Duro diagnóstico económico: caída del empleo, salarios y cierre de pymes

Uno de los ejes centrales de la entrevista fue la situación económica. Capitanich advirtió por una caída del empleo formal, el deterioro del salario real y el cierre de pequeñas y medianas empresas en distintos puntos del país.

Según su análisis, el modelo económico actual está generando una contracción del tejido productivo y afectando de manera directa a los sectores medios y bajos.

El senador mencionó además el crecimiento del endeudamiento de los hogares como uno de los factores que agrava la situación social. En ese sentido, planteó que muchas familias recurren a mecanismos de crédito cada vez más costosos para cubrir gastos básicos. “Hay un deterioro del ingreso real de la mayoría de las familias”, sostuvo.

También cuestionó el modelo de crecimiento económico, al señalar que los sectores que muestran expansión —como energía o minería— no alcanzan para compensar la pérdida de empleo en rubros como comercio, industria y construcción.

Tensión política e institucional en el Congreso

Además del análisis económico, Capitanich se refirió al funcionamiento del sistema político y al rol del Congreso en el actual contexto.

El senador afirmó que existen tensiones en la dinámica parlamentaria y cuestionó el modo en que el oficialismo intenta sostener su agenda legislativa.

En ese marco, sostuvo que la oposición logró articular mayorías en votaciones recientes, lo que —según su visión— muestra un escenario político más fragmentado y con menor capacidad de acuerdos.

Para Capitanich, este contexto refleja una crisis de representación más amplia, donde las instituciones tradicionales atraviesan dificultades para ordenar la vida política.

Advertencia sobre el clima social y la conflictividad

Hacia el tramo final de la entrevista, el ex gobernador advirtió sobre el impacto social del ajuste económico y no descartó escenarios de mayor conflictividad si se profundiza el deterioro de las condiciones de vida.

“Un hecho puede disparar efectos múltiples”, señaló al referirse a la sensibilidad del contexto social.

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En esa línea, planteó que el aumento del desempleo, la pérdida de poder adquisitivo y el endeudamiento de los hogares podrían generar una reacción social en distintos niveles.

Capitanich comparó este tipo de procesos con antecedentes históricos donde situaciones de malestar económico derivaron en estallidos sociales o crisis políticas.

Un debate más amplio sobre el rumbo del país

El senador también vinculó su análisis con una discusión más estructural sobre el modelo de país y la relación entre Estado, economía y sociedad.

En ese sentido, insistió en que las decisiones del Gobierno están profundizando problemas estructurales en lugar de resolverlos, lo que genera un escenario de mayor incertidumbre.

LB