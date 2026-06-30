El dólar blue cerró en alza este martes 30 de junio y el Banco Central volvió a comprar dólares

El dólar blue cerró en alza este martes 30 de junio. La divisa paralela aumentó $5 respecto del cierre de la jornada anterior y volvió a ubicarse en $1515 para la venta.

En tanto, el Banco Central volvió a comprar dólares en el mercado cambiario, aunque las reservas internacionales registraron una fuerte caída al cierre de la jornada.

Dólar blue

El dólar blue cerró a $1515 para la venta y a $1495 para la compra, con una suba diaria del 0,34%.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP con el bono GD30 se vendió en $1516,50.

Dólar Contado con Liquidación

Mientras que el dólar Contado con Liquidación se comercializó a $1561,50.

Dólar Cripto

Por su parte, en el mercado de las criptomonedas, el dólar cripto se ubicó en torno a $1489,60.

Dólar Qatar, Tarjeta y Ahorro

La unificación de los tipos de cambio cotizó a $1950.

Dólar Oficial

El dólar minorista quedó en $1502,09, según el promedio informado por el Banco Central. En tanto, el dólar mayorista se ubicó en $1482, de acuerdo con Rava Bursátil.

Balance del Banco Central

El Banco Central compró 47 millones de dólares en el mercado cambiario. En tanto, las reservas internacionales bajaron 1.793 millones de dólares y cerraron en 44.873 millones.