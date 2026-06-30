Los autos 0 km aumentaron menos que la inflación y son 26,5% más baratos en términos reales

Los autos 0 km en Argentina aumentaron menos que la inflación entre noviembre de 2023 y junio de 2026, lo que provocó una reducción del 26,5% en sus precios relativos, de acuerdo con un informe de la consultora Econométrica, dirigida por el economista Ramiro Castiñeira.

El estudio no analiza los precios nominales de los vehículos, sino la evolución de los precios de los autos 0 km frente al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Para ello, cruza los datos del Indec con el índice de precios elaborado por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), con el objetivo de medir cuánto aumentaron los vehículos en comparación con el resto de los bienes y servicios de la economía.

Por qué los autos aumentaron menos que la inflación

Según el informe, el comportamiento de los precios responde a dos factores principales. Por un lado, las medidas implementadas desde mediados de 2024, como la eliminación del impuesto PAIS, la reducción de los plazos de pago de importaciones de 180 a 30 días y la eliminación del doble IVA, redujeron los costos financieros y tributarios de la industria automotriz.

A esas medidas se sumó la eliminación gradual del impuesto interno a los vehículos. A comienzos de 2025 se eliminó la primera escala y se redujo a la mitad la segunda, mientras que en abril de 2026 el tributo fue eliminado por completo para todos los segmentos.

El segundo factor fue la desaceleración del mercado automotor durante el primer semestre de 2026. La caída de las ventas llevó a las terminales a aplicar aumentos mínimos, limitados a algunos modelos y en pocos meses, con el objetivo de sostener la demanda.

El Fiat Cronos y otros modelos que quedaron por debajo de la inflación

Como ejemplo, el informe toma al Fiat Cronos, uno de los autos 0 km más accesibles del mercado tanto en 2023 como en la actualidad. Su versión de entrada costaba $9.351.500 en noviembre de 2023 y hoy tiene un precio oficial de $31.600.000, lo que representa una suba del 237,9%.

En el mismo período, la inflación acumulada rondó el 370%, según datos del Indec, lo que confirma que el incremento de los precios de los autos fue considerablemente menor al aumento general de los precios de la economía.

El estudio aclara que el índice automotor surge del promedio de todos los modelos comercializados, por lo que existen diferencias entre segmentos. Mientras una Toyota Hilux 4x4 doble cabina aumentó un 170% en el período analizado, un Peugeot 208 registró una suba del 211%, ambos también por debajo de la inflación acumulada.