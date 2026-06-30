Roberto Rojas: “Este tipo de política de banda flotante que tiene el Gobierno nos lleva a una confusión”

El economista, Roberto Rojas, en comunicación con Canal E, cuestionó la política cambiaria del Gobierno y afirmó que existe una contradicción entre el discurso de libertad de mercado y la intervención oficial sobre el dólar.

“Hay que ser mago con lo que pasa con el dólar, porque este es un gobierno libertario, supuestamente va por la libertad de todos los mercados, que no haya regulaciones o que las regulaciones sean mínimas”, sostuvo Roberto Rojas.

Dudas sobre el esquema cambiario del Gobierno

En relación con el esquema de flotación administrada, explicó: “Este tipo de política de banda flotante que tiene el Gobierno nos lleva a una confusión, si es que el Estado al contrario de lo que decía el Presidente debe todo el tiempo intervenir en la economía como en este tipo de flotación”.

Rojas señaló que el dólar alcanzó niveles elevados y planteó que todavía existe margen para una corrección cambiaria: “Hoy nos encontramos con un dólar que tocó los 1.500, pero todavía un 20% por debajo de la banda superior de la banda de flotación que propuso el Gobierno”.

Se incrementa el esfuerzo fiscal

Sobre los vencimientos de deuda y el riesgo país, advirtió: “Cada vez que renegociamos tenemos que pagar una sobretasa por el riesgo país y eso es lo que hace que cada vez estemos con mayor esfuerzo fiscal para poder llegar a la misma meta”.

El entrevistado también cuestionó el ajuste del gasto público y sus consecuencias sociales: “Finalmente ya el Estado no se puede ajustar más”. Además, agregó: “Las fuerzas armadas, las áreas de seguridad ya están haciendo reclamos porque los salarios no alcanzan para comprar nada”.

Al analizar el ingreso de dólares por energía, destacó la importancia de Vaca Muerta, aunque cuestionó decisiones vinculadas a proyectos de infraestructura. “Si bien estamos mejor que lo que estábamos antes, gracias a Vaca Muerta y al gasoducto Néstor Kirchner, la realidad es que todavía no podemos salir de esta encrucijada”, expresó.