Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral: aseguran que las empresas pueden ahorrar hasta un 11,5% en costos laborales

El Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) se presenta como una herramienta para reducir el costo laboral tanto de pymes como de grandes empresas. Según explicó Juan Pablo Perojo, CEO de PMP Contabilidad y Consultoría , el programa todavía es poco conocido entre empresarios y directivos, pese al impacto económico que podría generar.

"Los beneficios son muy importantes y no lo vemos como algo que las pymes tengan en la agenda", afirmó. Además, aclaró que "no es solo para las pymes, sino también para las grandes empresas", ya que el régimen alcanza a empleadores de distintos tamaños.

De acuerdo con un estudio realizado por PMP Contabilidad y Consultoría, el especialista indicó que "identificamos un ahorro de hasta el 11,5% en el costo laboral total", tomando como referencia un salario bruto mensual de dos millones de pesos en sectores como Comercio y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Según sus cálculos, el beneficio puede representar un ahorro anual de más de $3,3 millones por trabajador y superar los $135 millones en cuatro años para una empresa con diez empleados incorporados bajo el régimen.

Un incentivo para impulsar el empleo registrado

Perojo sostuvo que el RIFL se complementa con el Programa de Empleo Registrado (PER) para incentivar la formalización laboral y reducir el empleo no registrado.

"La conjunción de estos dos regímenes hacen que, efectivamente, el Gobierno busque generar mayor empleo registrado", señaló. Asimismo, explicó que el objetivo del RIFL es incentivar la contratación en el sector privado de personas que anteriormente se desempeñaban en el Estado.

Respecto del impacto sobre los trabajadores, el especialista remarcó que "del lado del PER y del RIFL no tiene ningún impacto sobre el trabajador. No hay nada negativo". Incluso destacó que quienes accedan al régimen podrán conservar durante un año determinados beneficios sociales sin perderlos por incorporarse a un empleo formal.

Cómo funciona el beneficio y quiénes pueden acceder

Perojo explicó que el régimen es voluntario y estará vigente para nuevas incorporaciones realizadas entre el 1° de mayo y el 30 de abril de 2027. Una vez concretada la contratación, el empleador podrá acceder al beneficio durante cuatro años.

"Toda contratación bajo RIFL, dentro de estos 12 meses, va a gozar el empleador de esta disminución en las contribuciones a la Seguridad Social por 48 meses por cada trabajador", detalló.

Además, precisó que el principal incentivo consiste en "un ahorro del 75% en las contribuciones patronales a la Seguridad Social", lo que equivale aproximadamente a una reducción del 10% del costo laboral total.

En cuanto a actividades estacionales, como el turismo, aclaró que el régimen puede aplicarse al empleo eventual, aunque "no se puede volver a contratar dentro de los 12 meses posteriores" al mismo trabajador bajo ese beneficio.