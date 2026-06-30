Corte Suprema de EE.UU.: Fernando Pedrosa analizó el freno a Trump y el incierto futuro de 600.000 venezolanos

Las recientes resoluciones de la Corte Suprema de Estados Unidos marcaron un nuevo capítulo en la disputa entre el presidente Donald Trump y el máximo tribunal por la política migratoria. Según explicó el analista internacional, Fernando Pedrosa, el fallo más relevante frenó el intento del mandatario de modificar el criterio de ciudadanía por nacimiento mediante una orden ejecutiva. "La corte fue clara en esto, porque lo que estaba buscando Trump, más allá del contenido, era reinterpretar un artículo de la Constitución en un sentido radicalmente opuesto con una orden ejecutiva", sostuvo.

El especialista señaló que la decisión judicial afecta también a los 600.000 venezolanos que permanecen en Estados Unidos tras el vencimiento del Estatus de Protección Temporal (TPS), quienes ahora enfrentan un escenario de gran incertidumbre. "Es difícil saber qué va a pasar ahora", advirtió, al remarcar que la situación migratoria continúa abierta mientras la administración Trump busca nuevas herramientas legales para avanzar con su programa.

Trump insistirá con su reforma migratoria

Pedrosa explicó que, aunque el presidente sufrió un revés judicial, el resultado dejó margen para continuar impulsando su propuesta. "Si bien fue una derrota, también es cierto que perdió por un voto, o sea que la mitad de la Corte casi que le da la razón", afirmó. En ese sentido, indicó que Trump ya anticipó que intentará llevar el debate al Congreso para convertir la iniciativa en una ley.

El analista recordó que la Corte también avaló otras medidas impulsadas por la administración republicana, como algunas vinculadas a la estructura del Estado y a cuestiones de identidad de género en el deporte. A su entender, el máximo tribunal intenta mantener un equilibrio institucional. "La Corte está intentando con Trump este método de ir por el medio, te doy una y te saco otras", resumió.

La crisis en Venezuela agrava el panorama

Más allá del debate migratorio, Pedrosa expresó preocupación por la situación humanitaria en Venezuela y el impacto sobre quienes podrían verse obligados a regresar. "Venezuela sigue siendo tremendo... es un tema que nos va a traer mucho dolor de acá en adelante", afirmó al describir un escenario marcado por problemas logísticos, ausencia de infraestructura y presencia de mafias locales.

Sobre la emergencia ocurrida en el país, explicó que el desastre se agravó por la sucesión de dos fuertes movimientos sísmicos. "Hubo dos terremotos... uno y después una réplica, uno y otro diez veces superior en energía", señaló. Según indicó, esa situación habría dejado decenas de miles de personas desaparecidas y podría elevar considerablemente la cifra oficial de víctimas.