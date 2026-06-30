Pedro González: "Las estaciones que están con contratos firmes están trabajando sin problemas"

Las restricciones al suministro de GNC continúan vigentes desde hace más de diez días en distintas regiones del país debido al aumento del consumo provocado por las bajas temperaturas. Sin embargo, el presidente de la Cámara de Expendedores de GNC, Pedro González, aclaró que la situación no implica un desabastecimiento generalizado, sino que afecta especialmente a las estaciones que operan con contratos interrumpibles.

"La restricción ya está hace unos cuantos días... estamos a unos 10 días, por lo menos, ya de restricción corrida", explicó González, al señalar que las distribuidoras priorizan el abastecimiento domiciliario cuando aumenta la demanda de gas.

La Plata, el principal foco del problema

El dirigente sostuvo que el caso más complejo sigue siendo La Plata, donde históricamente la mayoría de las estaciones eligió contratos interrumpibles por su menor costo. No obstante, destacó que en los últimos días comenzó a observarse una mejora tras la renegociación de varios acuerdos con la distribuidora.

"Ya no están las 40 estaciones cerradas en La Plata, sino que ahora hay una docena de estaciones que están suministrando también GNC", afirmó, al tiempo que destacó que esa medida empezó a aliviar la situación para los usuarios.

González remarcó que las restricciones no alcanzan a las estaciones con contratos firmes y transmitió tranquilidad a quienes utilizan GNC para movilizarse o trabajar.

"Las estaciones que están con contratos firmes están trabajando bien, sin problemas, y el usuario no tiene por qué estar preocupado porque no vaya a tener suministro", aseguró.

El presidente de la Cámara descartó que la problemática responda a decisiones políticas o a fallas de las distribuidoras. Según explicó, las empresas cumplen con la normativa vigente, que obliga a garantizar primero el suministro residencial.

Un problema que se repite todos los inviernos

Para González, el origen del conflicto se encuentra en una decisión empresarial tomada años atrás por gran parte de los expendedores platenses, quienes optaron por contratos más económicos con la expectativa de que nunca se interrumpiera el servicio.

"Pasémonos todos a los contratos interrumpibles, que es más barato... total, si somos muchos, no nos van a cortar. Bueno, ¿qué sucedió? Los cortes vinieron igual", recordó.

El dirigente explicó que desde la Cámara vienen advirtiendo hace tiempo que esa estrategia termina siendo más costosa que mantener contratos firmes, ya que las pérdidas por permanecer varios días sin operar superan ampliamente el ahorro anual obtenido.

"En lo que va de este invierno ya llevamos 15 días. O sea, que van a terminar, además de todo, perdiendo plata", sostuvo.

Finalmente, González consideró que el sistema energético continuará enfrentando este tipo de restricciones durante los períodos de mayor demanda, aunque destacó que las inversiones en infraestructura permitirán mejorar progresivamente la distribución del gas en los próximos años.