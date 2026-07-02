Melisa Heredia, la madre de Agostina Vega: "Todo el círculo de Barrelier está involucrado”

La madre de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en la ciudad de Córdoba, apuntó contra Claudio Barrelier, el principal acusado por el femicidio: "Para mí, todo su círculo está involucrado".

"Los quiero a todos presos", sentenció Melisa Heredia, y añadió que Barrelier "me hizo un daño enorme porque a mi hija no la voy a ver más". Además, confió estar "muy satisfecha" con la tarea del fiscal Raúl Garzón, quien había dictado la prisión preventiva del sospechoso.

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"Deberían darle perpetua"

Heredia, quien estuvo internada varias semanas, expresó que "deberían darle (prisión) perpetua" a Barrelier, quien está detenido como presunto autor del crimen, aunque por el momento no admitió su responsabilidad en el delito que conmocionó a la sociedad cordobesa.

La adolescente había desaparecido a mediados del mes de mayo, cuando iba a la casa de Barrelier y fue hallada una semana más tarde, descuartizada en un descampado ubicado en las afueras de la capital cordobesa.

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"Nos destrozaron la vida"

"Nos destrozaron la vida, no le deseo a nadie por lo que estamos pasando. Es horrible, es estar muerto en vida. Uno no se prepara nunca para la muerte de un hijo”, sostuvo.

En su testimonio, Heredia contó que consideraba a Barrelier como una amistad cercana: "Lo conocía y pensé que era mi amigo y que nunca le iba a hacer daño a mi hija", señaló en declaraciones al canal Todo Noticias difundidas por NA.

Además de Barrelier, también están detenidos Soledad Andreani, su actual pareja, y Osvaldo Fassetta, inquilino del acusado, ambos implicados por presunto encubrimiento: "Él estaba todo el tiempo con el teléfono mientras buscábamos a mi hija. Para mí le estaba avisando cosas a Barrelier, la verdad es que no sé", concluyó Heredia.

Fuente: NA