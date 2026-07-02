Un memorando tensiona aún más el conflicto salarial: ante el paro ordena garantizar servicios en unidades judiciales

La Dirección General de Administración y Recursos Humanos del Ministerio Público Fiscal (MPF) emitió el Memorando N° 01/2026. La medida se dio a conocer luego de que la asamblea general extraordinaria de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) rechazara la oferta salarial del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y dispusiera un paro de actividades por 48 horas, con vigencia para el día de hoy y mañana.

Judiciales rechazaron la oferta salarial del TSJ y vuelven al paro

De acuerdo con la información surgida de la asamblea, la decisión de rechazar la propuesta estuvo fuertemente impulsada por los votos de los empleados de las Unidades Judiciales (UJ), quienes inclinaron la balanza hacia la medida de fuerza. Ante este escenario, el documento de la Fiscalía General establece directivas precisas para asegurar la "continuidad y el normal funcionamiento del servicio de justicia".

En un comunicado, la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (Agepj) rechazó en duros términos la disposición administrativa.

Las UJ son las puerta de ingreso del ciudadano al sistema judicial. Allí se reciben las denuncias. La falta de recursos en esas oficinas se ve potenciada por las medidas de acción directa. A tal punto llegó la situación que un grupo de fiscales junto a las máximas autoridades de la Asociación de Magistrados y Funcionarios trasladó la preocupación al fiscal General, Carlos Lezcano, y los adjuntos.

Directivas estrictas para el personal

Cuando finalizaba la asamblea extraordinaria del gremio que no aceptó la oferta salarial del Tribunal Superior de Justicia, les llegó el memorando. Generó preocupación y tensionó al máximo el conflicto.

La disposición administrativa instruye a funcionarios, jefes y encargados de oficina de todas las áreas del MPF a informar la nómina del personal asignado para la cobertura mínima durante las jornadas de protesta.

Aquellos agentes asignados en sistemas de turnos o guardias como "personal único" quedan automáticamente afectados a la prestación del servicio esencial y no podrán adherir a la medida de fuerza.

En dependencias con más de un agente donde no haya acuerdo sobre quién debe cubrir el turno, el jefe o encargado determinará quién debe permanecer, siendo esta decisión de cumplimiento obligatorio para el agente designado.

El incumplimiento de estas guardias mínimas -advierte el Memorando- será considerada una "falta grave", responsabilidad que recaerá tanto sobre los agentes afectados como sobre los encargados de ejecutar dichas guardias.

El impacto de los paros realizados tienen un fuerte impacto en las UJ. Justamente los auxiliares que trabajan en esas oficinas son los que votaron mayoritariamente el paro para hoy jueves y mañana viernes.

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El gremio rechaza la legalidad de las “guardias mínimas”

La Agepj emitió un comunicado advirtiendo que la exigencia de guardias mínimas no tiene base legal y que los acuerdos reglamentarios del Tribunal Superior citados por el MPF fueron cuestionados sistemáticamente por el gremio.

El sindicato sostiene que la reciente reforma de la Ley 27.802 de modernización laboral no incorpora expresamente al servicio de justicia dentro de las actividades obligadas a garantizar prestaciones mínimas durante una huelga; tampoco la incluía la norma anterior (25.877)

El pronunciamiento también sostiene que, según la legislación internacional, cualquier determinación de servicios mínimos no puede ser impuesta de manera unilateral, sino que debe surgir de un proceso de negociación colectiva entre las partes con intervención de la autoridad laboral.

Continuidad del servicio y medidas de fuerza

Desde el gremio aseguran que la continuidad de las funciones indispensables para la comunidad ya está garantizada por la propia estructura del servicio a través de la actuación de ayudantes fiscales y otros funcionarios. Por ello, consideran que el memorando es una restricción indebida al derecho constitucional de huelga.

Mientras el conflicto salarial continúa sin resolverse —tras el voto mayoritario de rechazo en la asamblea extraordinaria, impulsado especialmente por las Unidades Judiciales—, Agepj ratificó que las medidas de fuerza se mantendrán durante hoy y mañana bajo un marco de "plena legalidad" y resguardo de los derechos de los trabajadores.