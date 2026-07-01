Victoria Villarruel se reunió con Sobrero y afirmó: "Es una inmadurez política notoria ideologizar el tema de los ferrocarriles"

El interbloque peronista en el Senado y la vicepresidenta Victoria Villarruel se reunieron este miércoles, en forma separada, con Rubén “Pollo” Sobrero, dirigente de la Unión Ferroviaria, para estudiar la crisis que atraviesa el servicio de trenes de pasajeros como resultado del desfinanciamiento del sector. La titular de la Cámara alta expresó que "es de una inmadurez política notoria ideologizar el tema de los ferrocarriles".

Victoria Villarruel

“Teniendo en cuenta que es un sector que afecta la productividad y la logística de nuestro país, que en los últimos años hubo cientos de descarrilamientos, y que la conexión de poblaciones hace a la construcción de soberanía nacional, las diferencias ideológicas no las pone por sobre los intereses de nuestro país”, remarcó Villarruel en un comunicado que reprodujo la agencia Noticias Argentinas.

Y añadió: “Es de una inmadurez política notoria ideologizar el tema de los ferrocarriles, sobre todo cuando se discuten inversiones en sectores productivos que demandan un Estado eficiente de la red ferroviaria”.

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Desde el interbloque peronista que lidera José Mayans se quejaron del "abandono del Gobierno nacional". “Desde los gremios denuncian que el gobierno está avanzando en el desfinanciamiento y vaciamiento de los talleres y con la reducción de personal con el objetivo de privatizar los trenes”, denunciaron.

Señalando, a continuación, que “desde nuestro bloque reafirmamos nuestro compromiso con un sistema de transporte público que ofrezca un servicio de calidad y rechazamos cualquier intento privatizador”.

Tras estos encuentros, Sobrero escribió en su cuenta de X: "La seguridad de los trabajadores y usuarios está por encima de todo. Por eso seguimos llevando nuestro informe a todos los ámbitos donde podamos conseguir respuestas".

Y adelantó: "Vamos a reunirnos con todos los que haga falta hasta que la Emergencia Ferroviaria se aplique de verdad y los recursos se destinen a obras, mantenimiento y seguridad. Mientras seguimos luchando por un sistema ferroviario estatal, unificado y controlado por sus trabajadores".

Las advertencias del "Pollo" Sobrero

El “Pollo” Sobrero remarcó que “el riesgo de chocar es cada vez más grande” y agregó: “Si ocurre un accidente, va a ser culpa de (Javier) Milei”. Para luego sumar: “El sistema está colapsado y el Gobierno no hace nada. La emergencia fue puro humo, no bajaron un peso, solo se dedicaron a despedir trabajadores”.

Tren Sarmiento

Según la Unión Ferroviaria, en el primer cuatrimestre de este año, hubo 101 descarrilamientos en el Tren Sarmiento, lo que significa un incremento del 30% con respecto al mismo periodo del año pasado.

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El dirigente adelantó que le pedirá una audiencia a Patricia Bullrich, presidenta del bloque de senadores nacionales de La Libertad Avanza, para hablar de la crisis que vive el sector ferroviario: “La conozco desde hace 40 años, nos hemos peleado mucho, pero me voy a sentar con ella, le voy a llevar un informe técnico y le voy a decir: ‘Este es el problema y esta es la salida que ofrecemos'”.

HM/MSS