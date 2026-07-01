Villarruel fue a Comodoro Py por una denuncia contra un periodista aliado de Milei, pero él no se presentó

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, se presentó este miércoles en los tribunales de Comodoro Py para participar de una audiencia de conciliación en el marco de una denuncia por calumnias e injurias.

La causa fue impulsada por la propia funcionaria contra el periodista y empresario Javier Negre, dueño del portal “La Derecha Diario”, a quien acusó por haberla calificado como “traidora y golpista” en redes sociales.

La madre de Victoria Villarruel, explosiva: "Mi hija me dijo que la que gobierna es Karina"

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La convocatoria había sido fijada por el juez federal Sebastián Casanello, quien buscaba abrir una instancia de acuerdo entre las partes. Sin embargo, la audiencia no llegó a realizarse.

La audiencia, sin avances

Negre no se presentó en los tribunales, por lo que el encuentro quedó suspendido. Villarruel llegó cerca de las 11 de la mañana a Comodoro Py, ingresó con custodia y se dirigió al cuarto piso, donde funciona el juzgado. Ante la ausencia del periodista, no hubo instancia de diálogo ni posibilidad de conciliación. Ahora el juez deberá definir si fija una nueva audiencia o si avanza directamente con la causa.

El origen de la causa

El expediente se inició a partir de publicaciones en la red social X realizadas el año pasado, donde Negre cuestionó a Villarruel por su rol institucional y por habilitar una sesión en el Senado que terminó con la aprobación de proyectos rechazados por el oficialismo.

Tras conocerse la denuncia, el periodista defendió sus dichos y aseguró que no iba a ser “amordazado” por la acción judicial.

Guerra fría en Rosario: Villarruel lo hizo de nuevo, desafió a Milei y criticó al Gabinete

No es la única causa de este tipo impulsada por la vicepresidenta. También había denunciado a otros periodistas y dirigentes políticos por expresiones similares, aunque en varios casos la Justicia desestimó los planteos por no encontrar delito.

LB//MSS