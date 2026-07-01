Victoria Villarruel recibe al "Pollo" Sobrero en el Senado, en medio de la crisis ferroviaria

La vicepresidenta Victoria Villarruel recibirá este miércoles al dirigente ferroviario Rubén 'Pollo' Sobrero para analizar la situación del sistema ferroviario, en un encuentro que vuelve a exhibir una agenda propia de la titular del Senado y marca diferencias con la estrategia política del Gobierno nacional.

A partir de las 14, lo recibirá en el Senado, luego de que el dirigente ferroviario advirtiera sobre un posible “colapso” del sistema ferroviario y reclamara inversiones urgentes para evitar accidentes y mejorar las condiciones del servicio.

Desde el entorno de la vicepresidenta minimizaron las lecturas políticas del encuentro y señalaron que forma parte de una serie de reuniones que mantiene con representantes de distintos sectores productivos y sociales: “Recibe a todos los integrantes del entramado logístico y productivo del país, en este caso a uno vinculado a los trenes”, explicaron colaboradores de Villarruel para relativizar el impacto político de la audiencia.

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Pese a ello, el encuentro se produce en un contexto de crecientes diferencias entre la vicepresidenta y la Casa Rosada. En los últimos meses, Villarruel impulsó una agenda propia con reuniones junto a dirigentes políticos, representantes sindicales y actores del sector productivo, una dinámica que la distingue de la estrategia del presidente Javier Milei.

Lo que explicó el propio Sobrero es que la visita a Villarruel forma parte de una serie de reuniones previstas para este miércoles con el objetivo de presentar un informe técnico sobre el estado de la red ferroviaria.

Antes de reunirse con la vicepresidenta, el dirigente sindical mantendrá un encuentro con senadores del Partido Justicialista. Más tarde, también tiene previsto dialogar con Leandro Santoro, a quien buscará acercarle el mismo diagnóstico sobre la situación de los trenes.

Rubén “Pollo” Sobrero impulsa una serie de reuniones con dirigentes y legisladores

“Yo hice una presentación en el Senado. ¿Sabés quién fue la única que aceptó una reunión? Victoria Villarruel”, afirmó Sobrero. En ese sentido, adelantó que también buscará reunirse con Patricia Bullrich para entregarle el informe y plantearle posibles soluciones. “Me voy a sentar con todos”, remarcó.

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