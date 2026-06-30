Juan Rodríguez Ponte, exsecretario del juez federal Ariel Lijo, quien investiga a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito y vínculos irregulares con proveedores del Estado, rendirá examen este martes ante la Comisión de Acuerdos del Senado como parte del proceso para ocupar la titularidad del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N°2 de Lomas de Zamora. Es uno de los tribunales con mayor repercusión en la actualidad por tener a su cargo la causa que investiga al exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y a la conductora Jesica Cirio.

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La causa judicial busca determinar si Insaurralde y Cirio incurrieron en los delitos de presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, investigación que tomó impulso luego de la difusión del viaje del exfuncionario bonaerense por el Mediterráneo junto a la modelo Sofía Clerici.

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Actualmente, el Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora se encuentra vacante y es subrogado por el juez Luis Armella, titular del juzgado federal de Quilmes. En las últimas horas, Armella resolvió prohibir la salida del país de Insaurralde y Cirio, aunque rechazó el pedido formulado por el fiscal Sergio Mola para que ambos fueran detenidos.

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El exsecretario de Lijo, uno de los 15 postulantes

Rodríguez Ponte será uno de los 15 candidatos que expondrán durante la primera de las dos audiencias públicas organizadas por la Comisión de Acuerdos del Senado para cubrir distintos cargos vacantes en la Justicia Federal de la provincia de Buenos Aires y del interior del país.

El funcionario judicial se desempeña actualmente como titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado. Además, está casado con la fiscal Alejandra Mangano y es yerno del secretario de la jueza María Romilda Servini, un vínculo que, según distintas interpretaciones dentro del ámbito judicial, convertiría una eventual aprobación de su pliego en un gesto de respaldo hacia uno de los sectores con mayor peso dentro de la Justicia Federal.

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Rodríguez Ponte también es señalado dentro de los tribunales como uno de los principales colaboradores y “ahijados” judiciales de Ariel Lijo. Entre los expedientes que tuvo bajo su órbita se encuentran la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y otra causa vinculada a presuntas irregularidades y pago de coimas en la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Los pliegos que analizará el Senado

Durante la audiencia pública también expondrán los postulantes para cubrir otros cargos en la Justicia Federal. Entre ellos se encuentran Maximiliano Chaves, Andrea Cristina Di Gregorio, Agustín García Faure, Gabriel Marnich, José Villena y Fernando Zarabozo, quienes aspiran a desempeñarse como conjueces de los juzgados federales de la Cámara Nacional de Apelaciones de Córdoba.

Además, Bernardo Rodríguez Palma se presentará como candidato para integrar la Cámara del Tribunal N°2 de San Martín.

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La lista de aspirantes incluye también a Pablo Rodríguez Toledo, postulado para la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal de Tucumán; Ruth Ponce de León, candidata a jueza de la Cámara del Tribunal Oral Criminal de Posadas; Juan Burella Acevedo, propuesto para el cargo de fiscal en Corrientes; y María Ise, postulada como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia.

Asimismo, los senadores evaluarán el pliego de Ángel Roger Luna Roldán, quien busca integrar la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán.

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Finalmente, también expondrá Hugo Froy, quien aspira a desempeñarse en la sede fiscal descentralizada de Paso de los Libres.

Las audiencias forman parte del procedimiento previsto para analizar la idoneidad de los postulantes antes de que el Senado defina si presta acuerdo para sus designaciones en los distintos cargos vacantes del Poder Judicial.

CS/LT