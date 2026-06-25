Trenes Argentinos incorporó un nuevo servicio a la línea Sarmiento más veloz y de corta duración. Se trata del Tren Expreso Sarmiento, que conecta la localidad de Moreno con la Estación Once en un viaje de una hora con 20 minutos y cuenta con una sola parada intermedia en Haedo. Además, ofrece comodidades superiores a otras formaciones.

El objetivo de esta formación es brindar un viaje más placentero a los pasajeros que se trasladan entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el oeste de la provincia bonaerense. El costo del ticket para este transporte es de $2.600 y se debe comprar anticipadamente en los canales oficiales de Trenes Argentinos o en boleterías habilitadas.

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Tren Expreso Sarmiento: Cómo es el recorrido del nuevo servicio

El Expreso Sarmiento circula los lunes, miércoles y viernes y cuenta con una formación que sale a la mañana y otra, a la tarde. El servicio matutino inicia el recorrido en Moreno a las 6:29, llega a Haedo a las 7:05 y lo finaliza en la terminal de Once a las 7:50.

El objetivo de esta formación es brindar un viaje más confortable a los pasajeros que se trasladan entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el oeste de la provincia bonaerense.

Mientras tanto, el vespertino sale desde la estación porteña a las 18:35, arriba a la parada intermedia a las 19:21 y concluye el trayecto en la terminal bonaerense a las 19:56. La duración reducida del viaje es especialmente ventajosa para trabajadores y estudiantes que deban trasladarse a diario.

Qué comodidades ofrece el Tren Expreso Sarmiento

El nuevo servicio utiliza trenes de larga distancia similares a los de la línea que realiza el recorrido desde Once hasta Bragado. Sin embargo, a diferencia de otras formaciones, el Expreso Sarmiento ofrece servicios especiales para que los pasajeros puedan viajar más cómodos.

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Los usuarios podrán disfrutar de asientos reclinables, aire acondicionado, sanitarios en las formaciones y un kiosco a bordo. De esta manera, se ofrece un estándar superior a los ferrocarriles tradicionales. Gracias a este nuevo servicio, viajar por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se convierte en una experiencia confortable.

JSM / EM