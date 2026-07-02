Los diputados radicales de Provincias Unidas le pidieron al Comité Nacional y a Martín Menem que le saquen el sello partidario al bloque UCR

Los 5 legisladores radicales del bloque de Provincias Unidas (PU) en Diputados le enviaron una carta a Leonel Chiarella, titular del Comité Nacional de su partido, y otra a Martín Menem, presidente de la Cámara Baja, para que le saquen el sello de la UCR al bloque que encabeza Pamela Verasay. Además, la militancia organizó un evento digital con el objetivo de reunir firmas digitales para que “dejen de ensuciar el nombre de la UCR”.

Pamela Verasay

Según Clarín, firmaron las dos cartas Martín Lousteau, Pablo Juliano, Mariela Coletta, Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán. En el texto a Chiarella indican que el comportamiento del bloque encabezado por Verasay “resulta incompatible con los principios históricos del radicalismo, con su Carta Orgánica y con las decisiones adoptadas por sus órganos de conducción”.

Específicamente le recriminaron que no permitieran obtener el quórum en la sesión que se pidió para interpelar a Manuel Adorni en medio de las denuncias en su contra por presunto enriquecimiento ilícito. “El comportamiento de dichos legisladores no sólo impidió que se habilitará ese mecanismo institucional, sino que además provocó que la opinión pública asociara a la UCR con la garantía de impunidad para el Jefe de Gabinete”, denunciaron.

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Además, según el medio antes mencionado, le señalaron a Chiarella que, en la votación del Presupuesto 2026, había un artículo para derogar la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia de Discapacidad pero que, "en abierta contradicción con el mandato expreso de la conducción partidaria, tres diputados y diputadas de ese bloque votaron a favor de la derogación, dos se abstuvieron y solo uno votó en contra”.

En el caso de Martín Menem le enviaron la carta para “solicitar que se revise la utilización de la denominación “Unión Cívica Radical” del que hace uso el bloque liderado por Vesaray, indicando que la Cámara tiene otros afiliados a ese partido “que no se sienten representados por las posiciones políticas, legislativas e institucionales” de los integrantes de dicha bancada.

Martín Menem

En ese contexto, aseguraron que no buscan “limitar la libertad de organización de los bloques”, solo “preservar institucionalmente la denominación 'Unión Cívica Radical' hasta tanto las autoridades partidarias resuelvan las controversias existentes”.

Según Clarín, desde la Cámara Baja respondieron que “no es potestad de la Presidencia” implementar esa clase de medidas y les sugirieron que resolvieran el tema ellos.

Por otra parte, la militancia subió un formulario online que se puede firmar digitalmente sobre este mismo tema. El texto del mismo es: “Exigimos que dejen de usar el nombre y el logo partidario de la Unión Cívica Radical, ya que su accionar se aparta reiteradamente de los principios del radicalismo”, señalan.

Martin Lousteau

Reforma electoral: el oficialismo negocia con la UCR un sistema de colectoras en el Congreso

La renuncia de Manuel Adorni a la jefatura de Gabinete le permitió a La Libertad Avanza retomar la discusión en el Congreso por la reforma electoral que está impulsando (que incluye la supresión de las PASO).

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), el Gobierno logró diseñar una alternativa al proyecto original que incluye la suspensión o eliminación de las PASO pero en el contexto de un combo mayor, con el objetivo de seducir a los legisladores dialoguistas.

Eduardo Vischi

Actualmente, la gran prioridad del Gobierno es la negociación con el radicalismo en el Senado, porque considera que ese bloque, encabezado por Eduardo Vischi, permitiría, finalmente, llevar adelante la reforma política.

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La propuesta que está definiendo el Gobierno incluiría un sistema de “colectoras” en la categoría de diputados nacionales para que la UCR y el PRO tengan la posibilidad de competir con sus propias listas dentro de la alianza electoral sin quedar sometidos a las decisiones de Karina Milei.

En la categoría de senadores nacionales, el oficialismo no propondrá ninguna clase de modificación porque el sistema de elección, en ese caso, lo determina la Constitución Nacional.

Fuentes a las que tuvo acceso NA le informaron que si la reforma electoral “sale allá (por el Senado), sale también acá (en Diputados)”.