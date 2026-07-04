Julio Bárbaro: "Milei es brutito, está claro de que es medio analfabeto"

El histórico analista político Julio Bárbaro analizó la gestión actual, calificó al presidente Javier Milei de "brutito" y señaló a Patricia Bullrich como la futura referente de la derecha.

Además ofreció una visión crítica y descarnada sobre el rumbo político y económico de la Argentina.

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“Milei es brutito”

Para el analista, el escenario electoral futuro ya tiene una protagonista clara. "Patricia Bullrich será la próxima candidata de la derecha", afirmó en declaraciones a Punto a Punto Radio 90.7 FM.

Además destacar que la ministra "está arriba en las encuestas y hace jugadas inteligentes" y posee un "talento infinitamente superior ante el presidente actual".

Respecto a la figura del presidente Javier Milei, Bárbaro fue contundente al señalar su falta de formación integral. "Milei es brutito, eso está claro de que es medio analfabeto. Leyó dos libros de economía y nada más".

Asimismo criticó la gestión de sus funcionarios y aliados, a quienes definió como "analfabestias" o "imbéciles delincuentes" que no comprenden la historia del país.

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La desaparición de la clase media y la "miseria total"

Al abordar la situación social, Bárbaro describió un panorama sombrío marcado por la concentración de la riqueza. "La gente sufre una miseria total, el salario baja, todo aumenta y lo que hay es una concentración de la riqueza donde la clase media desaparece", remarcó.

Según su análisis, este proceso conlleva una "pequeñez del pensamiento" y una degradación del sentido común en la política.

El analista también arremetió contra las prioridades del gasto público y la quita de subsidios: "Cuando un gobierno le quita los impuestos a los yates y a los coches de lujo y le limita los subsidios a la discapacidad, es un gobierno de degenerados mentales". En este contexto, sostuvo que el descontento social es inevitable porque "el empobrecido no vota al que lo empobreció".

Bárbaro cuestionó el relato oficial que propone un retorno a la Argentina de principios del siglo XX. "Quieren volver al país de hace 100 años donde los ricos eran muy ricos y los pobres se arrastraban en los conventillos", concluyó.