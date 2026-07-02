Las mejores películas y series para ver este fin de semana: Netflix, HBO Max, Disney+, Prime Video, Apple TV, Movistar y Filmin

El mercado del entretenimiento digital experimenta una renovación masiva en sus catálogos con la llegada del primer fin de semana de julio. Las plataformas más influyentes del sector despliegan sus principales apuestas para capturar la atención de millones de suscriptores que buscan opciones de consumo en el hogar.

Las firmas Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, HBO Max, Movistar y Filmin implementaron una fuerte reestructuración de su oferta con títulos de alto perfil técnico. Los lanzamientos de esta semana apuntan a balancear géneros que van desde la ciencia ficción dura hasta el drama biográfico.

Las principales novedades en materia de largometrajes

1) Project Hail Mary

La principal novedad llega de la mano de Amazon Prime Video con el debut de "Proyecto Salvación" (Project Hail Mary). La cinta, protagonizada por el actor canadiense Ryan Gosling, se posiciona como una de las mejores propuestas de ciencia ficción del año.

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La cinta, protagonizada por el actor canadiense Ryan Gosling, se posiciona como una de las mejores propuestas de ciencia ficción

2) Los peores vecinos del mundo

Por su parte, la grilla de largometrajes se expande en la plataforma Netflix con la incorporación de Los peores vecinos del mundo. La producción busca acaparar las visualizaciones familiares durante las jornadas del fin de semana.

3) Dunquerque y Tenet

En tanto, el servicio de HBO Max sumó de forma reciente títulos de fuerte peso cinematográfico dirigidos por cineastas de renombre mundial. Entre las incorporaciones más destacadas de su catálogo se encuentran "Dunquerque" y "Tenet", ambas bajo la dirección de Christopher Nolan, además del aclamado film "Ha nacido una estrella".

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4) Las ofertas de Filmin

La plataforma Filmin completa la propuesta cinematográfica de la semana con apuestas de corte documental e independiente que enriquecen las opciones de nicho. Los usuarios de este servicio podrán acceder a largometrajes seleccionados como "Águilas de El Cairo", "Enzo" y la producción española "Jone, a veces".

Las series que lideran las grillas

1) X-Men 97

En el terreno de los formatos episódicos, Disney+ encabeza la atención internacional con el lanzamiento de la segunda temporada de "X-Men '97". La continuación de la aclamada serie de animación de Marvel busca repetir el éxito crítico de su primera entrega entre los fanáticos del género de superhéroes.

Disney+ encabeza la atención internacional con el lanzamiento de la segunda temporada de "X-Men '97

2) Elle

Asimismo, Amazon Prime Video materializó uno de los desembarcos más esperados de la temporada con el estreno de "Elle". Se trata de la serie que funciona como precuela de la icónica franquicia cinematográfica "Legalmente rubia", centrada en las vivencias juveniles del personaje de Elle Woods.

3) Las producciones de Netflix

La oferta en materia de ficciones televisivas se complementa en Netflix con el arribo de la producción alemana "El Hombre Vapor" y la continuidad de producciones regionales. A su vez, el catálogo renovó las expectativas del público con la incorporación de la comedia dramática "La supervivencia de una chica con curvas".

4) Memoria de un asesino

Finalmente, el servicio de Movistar Plus+ sumó a su programación la serie "Memoria de un asesino", una apuesta enfocada en el público amante del suspenso policial.