Alejandro Vanoli advirtió en "QR!" por la reforma del Banco Central: "El deterioro sobre el empleo recién comienza"

El economista y expresidente del Banco Central Alejandro Vanoli cuestionó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina que impulsa el gobierno de Javier Milei. Lo hizo durante una entrevista en el programa "QR!", de Canal E, conducido por Pablo Caruso, donde advirtió que algunos de los cambios que analiza el oficialismo podrían tener consecuencias sobre el empleo, la producción y el financiamiento del Estado.

Vanoli aclaró que todavía no conoce el texto del proyecto, aunque señaló que, por las declaraciones oficiales, el Gobierno buscaría modificar dos aspectos centrales de la normativa vigente: limitar los objetivos del Banco Central exclusivamente al control de la inflación y restringir al máximo la posibilidad de que la entidad financie al Tesoro.

Encuesta: la "batalla cultural" de Milei no logra sumar apoyo y todos sus ejes retroceden

"Si se aprobara esta norma, un Banco Central cumpliría con su objetivo aunque hubiera una inflación muy baja y un desempleo del 30 o 40%. Limitar o prohibir el financiamiento al Tesoro realmente es muy grave", sostuvo.

Qué cambios analiza el Gobierno

Durante la entrevista, Vanoli explicó que la Carta Orgánica fue modificada en distintas oportunidades. Recordó que la reforma de 2012 incorporó un mandato múltiple para el Banco Central, que además de controlar la inflación también contempla la promoción del empleo y la estabilidad financiera.

Según el exfuncionario, volver a un esquema similar al de la convertibilidad implicaría que el organismo concentre toda su política monetaria en la inflación, dejando de lado el impacto sobre la economía real.

Para respaldar su postura, mencionó el caso de Reserva Federal de Estados Unidos, cuyo mandato incluye tanto el control de la inflación como la búsqueda del pleno empleo.

La discusión por el financiamiento del Tesoro

Otro de los puntos que cuestionó fue la intención de impedir que el Banco Central otorgue asistencia financiera al Tesoro.

Vanoli recordó que la legislación vigente establece límites para ese financiamiento y consideró que ese esquema permite actuar con flexibilidad en momentos de crisis. Como ejemplo, mencionó las medidas adoptadas por la Reserva Federal y el Banco Central Europeo durante la crisis financiera internacional de 2008.

"Las crisis enseñan que las rigideces no son buenas. Los países desarrollados flexibilizaron esos límites para sostener la economía", afirmó.

El economista advirtió que, si se elimina esa posibilidad, el Estado tendría como única alternativa recurrir al endeudamiento.

Críticas a la independencia del Banco Central

En otro tramo de la entrevista, Vanoli también cuestionó el funcionamiento actual del Banco Central y rechazó el argumento del Gobierno sobre la necesidad de fortalecer su independencia.

El Banco Central decretó otra vez el pico de la mora, pero en los bancos advierten que el deterioro continuará

Según planteó, la conducción del organismo mantiene una estrecha coordinación con el Ministerio de Economía y sostuvo que esa situación contradice el discurso oficial.

Además, expresó su preocupación por una eventual reducción de las facultades regulatorias del Banco Central sobre el sistema financiero y las empresas fintech.

"El deterioro sobre el empleo recién comienza", advirtió Vanoli

Hacia el final de la entrevista, Vanoli aseguró que el aspecto que más le preocupa del programa económico es el impacto que podría tener sobre la producción y el mercado laboral.

El expresidente del Banco Central cuestionó el atraso cambiario, la apertura comercial y la falta de políticas de incentivo para la industria nacional. También alertó sobre el avance de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías sin regulaciones que protejan el empleo.

"Creo que el deterioro sobre la producción y el empleo recién comienza", concluyó.

LB