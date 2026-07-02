El dólar blue cerró sin cambios este jueves 2 de julio y el Banco Central volvió a comprar dólares

El dólar blue cerró sin cambios este jueves 2 de julio. La divisa paralela se mantuvo respecto del cierre anterior y finalizó a $1525 para la venta.
En tanto, el Banco Central volvió a comprar dólares en el mercado cambiario y las reservas internacionales cerraron con una suba frente al día previo.
Dólar blue
El dólar blue cerró a $1525 para la venta y a $1505 para la compra, sin variaciones durante la jornada.
Dólar MEP
Por su parte, el dólar MEP con el bono GD30 se vendió en $1532,40.
Dólar Contado con Liquidación
Mientras que el dólar Contado con Liquidación se comercializó a $1575,80.
Dólar Cripto
Por su parte, en el mercado de las criptomonedas, el dólar cripto se ubicó en torno a $1489,60.
Dólar Qatar, Tarjeta y Ahorro
La unificación de los tipos de cambio cotizó a $1963.
Dólar Oficial
El dólar minorista quedó en $1512,63, según el promedio informado por el Banco Central. En tanto, el dólar mayorista se ubicó en $1488, de acuerdo con Rava Bursátil.
Balance del Banco Central
El Banco Central compró 25 millones de dólares en el mercado cambiario. En tanto, las reservas internacionales subieron 948 millones de dólares y cerraron en 48.004 millones.