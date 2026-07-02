Sebastián Di Doménica: "La IA está generando una gran concentración de la riqueza"

La inteligencia artificial está transformando la economía global a una velocidad sin precedentes. Según explicó el especialista en inteligencia artificial, Sebastián Di Doménica, los últimos rankings de Bloomberg y Forbes reflejan este fenómeno al mostrar la aparición de decenas de nuevos multimillonarios vinculados al desarrollo de esta tecnología. "La IA ha sido una generadora de nuevos multimillonarios", afirmó, al señalar que Bloomberg identificó 19 nuevos casos y Forbes elevó esa cifra a 45.

El especialista destacó que la mayoría de estas fortunas surgieron gracias a startups innovadoras financiadas con capital de riesgo. "Son empresas que han multiplicado el valor", explicó, al mencionar casos como Perplexity, Mistral, Anthropic y otras compañías dedicadas a salud, recursos humanos y modelos de inteligencia artificial.

Startups, innovación y el debate sobre la concentración económica

Di Doménica sostuvo que el crecimiento de estas empresas demuestra que todavía existen oportunidades para emprendedores con proyectos disruptivos. Sin embargo, advirtió que el otro lado del fenómeno es la creciente concentración del mercado. "La IA está generando una gran concentración de la riqueza", aseguró.

Según explicó, gigantes tecnológicos como NVIDIA, Alphabet, Meta, Tesla y Anthropic continúan incrementando su valor bursátil porque controlan buena parte de la infraestructura necesaria para desarrollar inteligencia artificial, desde los modelos hasta los centros de datos y los servicios en la nube.

Además, remarcó que el futuro del ecosistema dependerá de que las startups puedan acceder a infraestructura tecnológica, modelos abiertos y financiamiento suficiente para competir con las grandes compañías.

¿Existe una burbuja de la inteligencia artificial?

Consultado sobre el riesgo de una burbuja similar a la de las empresas puntocom, el especialista consideró que existen diferencias importantes. Explicó que muchas startups todavía no cuentan con ingresos sólidos y que su elevada valuación responde principalmente a las expectativas de crecimiento. "Hay que ver si todas logran mantenerse en esa valoración", advirtió sobre las nuevas compañías nacidas al calor de la inteligencia artificial.

En contraste, señaló que las grandes tecnológicas cuentan con modelos de negocios consolidados y comenzaron a monetizar la IA mediante servicios en la nube, plataformas y modelos propietarios. Para Di Doménica, el desafío será evitar que el desarrollo de la inteligencia artificial quede concentrado en pocas empresas y favorecer un ecosistema donde la innovación pueda expandirse hacia nuevos emprendimientos y más países, incluida Argentina.