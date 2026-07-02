El sector tambero alerta por la crisis de rentabilidad: "Los costos son muy altos"

En diálogo con Canal E, Pablo Riva, productor tambero, miembro de la Sociedad Rural de Las Colonias y coordinador de la Comisión de Lechería de CARSSFE y CRA, aseguró que el sector atraviesa una situación crítica por el aumento de los costos, la falta de financiamiento y el cierre progresivo de establecimientos.

"Los costos realmente son muy altos", afirmó, al señalar que "el precio de lo que nosotros producimos está planchado desde hace más de ocho meses". Entre los principales factores que afectan al productor mencionó el aumento del combustible, la alimentación, la presión impositiva, el elevado costo financiero y la falta de créditos de mediano plazo.

El referente tambero también advirtió sobre el proceso de concentración que vive la actividad. "Antes teníamos 20.000 tambos y hoy hay 8.500", recordó, y sostuvo que esa reducción tiene un fuerte impacto económico y social en las comunidades del interior.

Precios estancados y falta de previsibilidad

Riva explicó que un productor promedio recibe actualmente "500 o 510 pesos por litro que recibe en la puerta del campo", aunque aclaró que el sistema de comercialización debería avanzar hacia un esquema basado en sólidos lácteos.

En ese sentido, insistió en la necesidad de reglas claras para planificar la actividad. "Hay que tener una mejor comunicación con el sector, tener reglas claras, tener previsibilidad", sostuvo, al remarcar que el contexto económico obliga a modificar la forma de gestionar los tambos.

Además, recordó que "el productor también no es formador de precios", ya que vende la materia prima a la industria y luego intervienen los procesos industriales y comerciales hasta llegar al consumidor.

Cierre de tambos y desafíos para exportar

El productor confirmó que la crisis ya está provocando el cierre de establecimientos. "Está habiendo cierre de tambos", aseguró, y explicó que muchos establecimientos sobreviven mediante "ventas de animales o un descarte acelerado", una estrategia que permite afrontar urgencias financieras pero compromete la producción futura.

Respecto de las oportunidades de crecimiento, destacó que la apertura de nuevos mercados internacionales exige elevar los estándares productivos. "Tenemos que levantar la vara", afirmó, al referirse a los requisitos de trazabilidad e infraestructura que demandan destinos como la Unión Europea.

Finalmente, Riva reclamó que el diálogo entre productores, industria y Gobierno se traduzca en medidas concretas. "La buena voluntad en el diálogo se transforme en acciones concretas, porque hay determinados sectores en los cuales no les queda mucho tiempo", concluyó.