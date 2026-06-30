martes 30 de junio de 2026
SOCIEDAD
Juego Bancado

Quiniela de hoy martes 30 de junio: todos los resultados de la Nacional y Provincia

Conoce los números ganadores de la quiniela hoy, martes 30 de junio. ¿Cuáles encabezaron cada tanda?

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock
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La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela La Previa NACIONAL del 30 de junio

• A la cabeza: 4336

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

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  1. 4336

  2. 0685

  3. 7607

  4. 8655

  5. 4255

  6. 9971

  7. 1342

  8. 7810

  9. 3802

  10. 5246

  11. 0103

  12. 8021

  13. 9689

  14. 3427

  15. 8103

  16. 8023

  17. 1103

  18. 4278

  19. 1038

  20. 0215

Resultados Quiniela La Previa PROVINCIA del 30 de junio

• A la cabeza: 9383

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 9383

  2. 8139

  3. 9283

  4. 3443

  5. 8413

  6. 0057

  7. 6219

  8. 7538

  9. 0142

  10. 4115

  11. 9813

  12. 1292

  13. 4129

  14. 5834

  15. 7192

  16. 0281

  17. 3928

  18. 3434

  19. 4358

  20. 4130

Resultados Quiniela Primera NACIONAL del 30 de junio

• A la cabeza: 9584

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 9584

  2. 7854

  3. 3728

  4. 4382

  5. 3439

  6. 7704

  7. 1324

  8. 5437

  9. 2843

  10. 8234

  11. 3977

  12. 0413

  13. 2454

  14. 3737

  15. 2843

  16. 8277

  17. 0424

  18. 5437

  19. 3728

  20. 4382

Resultados Quiniela Primera PROVINCIA del 30 de junio

• A la cabeza: 8876

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 8876

  2. 6256

  3. 7222

  4. 8953

  5. 6039

  6. 8903

  7. 5793

  8. 1887

  9. 6262

  10. 5672

  11. 2289

  12. 5360

  13. 3989

  14. 0357

  15. 9318

  16. 8762

  17. 5672

  18. 2289

  19. 5360

  20. 3989

Resultados Quiniela Matutina NACIONAL del 30 de junio

• A la cabeza: 4311

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 4311

  2. 1188

  3. 5925

  4. 5970

  5. 9279

  6. 0729

  7. 7664

  8. 9640

  9. 1656

  10. 0766

  11. 0400

  12. 2726

  13. 9571

  14. 8362

  15. 9402

  16. 8265

  17. 1784

  18. 7750

  19. 3639

  20. 8297

Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 30 de junio

• A la cabeza: 7510

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 7510

  2. 0578

  3. 4616

  4. 4656

  5. 4933

  6. 6717

  7. 5884

  8. 6195

  9. 8983

  10. 2784

  11. 2729

  12. 2023

  13. 7155

  14. 2432

  15. 1666

  16. 6867

  17. 8532

  18. 0087

  19. 9962

  20. 0355

Resultados Quiniela Vespertina NACIONAL del 30 de junio

• A la cabeza: 1746

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 1746

  2. 8448

  3. 9951

  4. 1475

  5. 0291

  6. 1041

  7. 8731

  8. 6778

  9. 4698

  10. 3777

  11. 0458

  12. 3451

  13. 8041

  14. 0418

  15. 7316

  16. 7784

  17. 6983

  18. 7770

  19. 4583

  20. 4104

Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 30 de junio

• A la cabeza: 6778

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 6778

  2. 4698

  3. 3777

  4. 4583

  5. 1804

  6. 6276

  7. 8731

  8. 1677

  9. 8024

  10. 6983

  11. 7770

  12. 4583

  13. 4180

  14. 4627

  15. 6873

  16. 1167

  17. 7802

  18. 4698

  19. 3777

  20. 4583

Resultados Quiniela Nocturna NACIONAL del 30 de junio

• A la cabeza: 1533

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 1533

  2. 9294

  3. 1846

  4. 9512

  5. 5992

  6. 6994

  7. 3918

  8. 4674

  9. 6595

  10. 8412

  11. 1279

  12. 8015

  13. 9926

  14. 9943

  15. 9184

  16. 6746

  17. 5958

  18. 4121

  19. 2798

  20. 0159

Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 30 de junio

• A la cabeza: 5992

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 5992

  2. 6994

  3. 3918

  4. 4674

  5. 6595

  6. 8412

  7. 1279

  8. 8015

  9. 9926

  10. 9943

  11. 9184

  12. 6746

  13. 5958

  14. 4121

  15. 2798

  16. 0159

  17. 9269

  18. 9439

  19. 1846

  20. 7465

Resultados de la Quiniela del 30 de junio por provincia

Resultados Córdoba

La Previa: 5685

La Primera: 3214

Matutina: 9872

Vespertina: 6835

Nocturna: 2154

Resultados Santa Fe

La Previa: 3874

La Primera: 3275

Matutina: 3885

Vespertina: 1765

Nocturna: 1413

Resultados Entre Ríos

La Previa: 0241

La Primera: 9182

Matutina: 5168

Vespertina: 5807

Nocturna: 4319

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: • La Previa: 10:15 hs. • La Primera: 12:00 hs. • La Matutina: 15:00 hs. • La Vespertina: 18:00 hs. • La Nocturna: 21:00 hs.

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