Quiniela de hoy martes 30 de junio: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela La Previa NACIONAL del 30 de junio
• A la cabeza: 4336
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
4336
-
0685
-
7607
-
8655
-
4255
-
9971
-
1342
-
7810
-
3802
-
5246
-
0103
-
8021
-
9689
-
3427
-
8103
-
8023
-
1103
-
4278
-
1038
-
0215
Resultados Quiniela La Previa PROVINCIA del 30 de junio
• A la cabeza: 9383
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
9383
-
8139
-
9283
-
3443
-
8413
-
0057
-
6219
-
7538
-
0142
-
4115
-
9813
-
1292
-
4129
-
5834
-
7192
-
0281
-
3928
-
3434
-
4358
-
4130
Resultados Quiniela Primera NACIONAL del 30 de junio
• A la cabeza: 9584
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
9584
-
7854
-
3728
-
4382
-
3439
-
7704
-
1324
-
5437
-
2843
-
8234
-
3977
-
0413
-
2454
-
3737
-
2843
-
8277
-
0424
-
5437
-
3728
-
4382
Resultados Quiniela Primera PROVINCIA del 30 de junio
• A la cabeza: 8876
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
8876
-
6256
-
7222
-
8953
-
6039
-
8903
-
5793
-
1887
-
6262
-
5672
-
2289
-
5360
-
3989
-
0357
-
9318
-
8762
-
5672
-
2289
-
5360
-
3989
Resultados Quiniela Matutina NACIONAL del 30 de junio
• A la cabeza: 4311
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
4311
-
1188
-
5925
-
5970
-
9279
-
0729
-
7664
-
9640
-
1656
-
0766
-
0400
-
2726
-
9571
-
8362
-
9402
-
8265
-
1784
-
7750
-
3639
-
8297
Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 30 de junio
• A la cabeza: 7510
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
7510
-
0578
-
4616
-
4656
-
4933
-
6717
-
5884
-
6195
-
8983
-
2784
-
2729
-
2023
-
7155
-
2432
-
1666
-
6867
-
8532
-
0087
-
9962
-
0355
Resultados Quiniela Vespertina NACIONAL del 30 de junio
• A la cabeza: 1746
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
1746
-
8448
-
9951
-
1475
-
0291
-
1041
-
8731
-
6778
-
4698
-
3777
-
0458
-
3451
-
8041
-
0418
-
7316
-
7784
-
6983
-
7770
-
4583
-
4104
Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 30 de junio
• A la cabeza: 6778
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
6778
-
4698
-
3777
-
4583
-
1804
-
6276
-
8731
-
1677
-
8024
-
6983
-
7770
-
4583
-
4180
-
4627
-
6873
-
1167
-
7802
-
4698
-
3777
-
4583
Resultados Quiniela Nocturna NACIONAL del 30 de junio
• A la cabeza: 1533
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
1533
-
9294
-
1846
-
9512
-
5992
-
6994
-
3918
-
4674
-
6595
-
8412
-
1279
-
8015
-
9926
-
9943
-
9184
-
6746
-
5958
-
4121
-
2798
-
0159
Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 30 de junio
• A la cabeza: 5992
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
5992
-
6994
-
3918
-
4674
-
6595
-
8412
-
1279
-
8015
-
9926
-
9943
-
9184
-
6746
-
5958
-
4121
-
2798
-
0159
-
9269
-
9439
-
1846
-
7465
Resultados de la Quiniela del 30 de junio por provincia
Resultados Córdoba
La Previa: 5685
La Primera: 3214
Matutina: 9872
Vespertina: 6835
Nocturna: 2154
Resultados Santa Fe
La Previa: 3874
La Primera: 3275
Matutina: 3885
Vespertina: 1765
Nocturna: 1413
Resultados Entre Ríos
La Previa: 0241
La Primera: 9182
Matutina: 5168
Vespertina: 5807
Nocturna: 4319
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: • La Previa: 10:15 hs. • La Primera: 12:00 hs. • La Matutina: 15:00 hs. • La Vespertina: 18:00 hs. • La Nocturna: 21:00 hs.