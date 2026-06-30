Quiniela de hoy martes 30 de junio: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela La Previa NACIONAL del 30 de junio

• A la cabeza: 4336

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

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4336 0685 7607 8655 4255 9971 1342 7810 3802 5246 0103 8021 9689 3427 8103 8023 1103 4278 1038 0215

Resultados Quiniela La Previa PROVINCIA del 30 de junio

• A la cabeza: 9383

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

9383 8139 9283 3443 8413 0057 6219 7538 0142 4115 9813 1292 4129 5834 7192 0281 3928 3434 4358 4130

Resultados Quiniela Primera NACIONAL del 30 de junio

• A la cabeza: 9584

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

9584 7854 3728 4382 3439 7704 1324 5437 2843 8234 3977 0413 2454 3737 2843 8277 0424 5437 3728 4382

Resultados Quiniela Primera PROVINCIA del 30 de junio

• A la cabeza: 8876

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

8876 6256 7222 8953 6039 8903 5793 1887 6262 5672 2289 5360 3989 0357 9318 8762 5672 2289 5360 3989

Resultados Quiniela Matutina NACIONAL del 30 de junio

• A la cabeza: 4311

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

4311 1188 5925 5970 9279 0729 7664 9640 1656 0766 0400 2726 9571 8362 9402 8265 1784 7750 3639 8297

Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 30 de junio

• A la cabeza: 7510

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

7510 0578 4616 4656 4933 6717 5884 6195 8983 2784 2729 2023 7155 2432 1666 6867 8532 0087 9962 0355

Resultados Quiniela Vespertina NACIONAL del 30 de junio

• A la cabeza: 1746

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1746 8448 9951 1475 0291 1041 8731 6778 4698 3777 0458 3451 8041 0418 7316 7784 6983 7770 4583 4104

Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 30 de junio

• A la cabeza: 6778

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

6778 4698 3777 4583 1804 6276 8731 1677 8024 6983 7770 4583 4180 4627 6873 1167 7802 4698 3777 4583

Resultados Quiniela Nocturna NACIONAL del 30 de junio

• A la cabeza: 1533

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1533 9294 1846 9512 5992 6994 3918 4674 6595 8412 1279 8015 9926 9943 9184 6746 5958 4121 2798 0159

Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 30 de junio

• A la cabeza: 5992

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

5992 6994 3918 4674 6595 8412 1279 8015 9926 9943 9184 6746 5958 4121 2798 0159 9269 9439 1846 7465

Resultados de la Quiniela del 30 de junio por provincia

Resultados Córdoba

La Previa: 5685

La Primera: 3214

Matutina: 9872

Vespertina: 6835

Nocturna: 2154

Resultados Santa Fe

La Previa: 3874

La Primera: 3275

Matutina: 3885

Vespertina: 1765

Nocturna: 1413

Resultados Entre Ríos

La Previa: 0241

La Primera: 9182

Matutina: 5168

Vespertina: 5807

Nocturna: 4319

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: • La Previa: 10:15 hs. • La Primera: 12:00 hs. • La Matutina: 15:00 hs. • La Vespertina: 18:00 hs. • La Nocturna: 21:00 hs.