Fotogalería: todas las personalidades presentes en el festejo por el Día de la Independencia celebrado en la embajada de Estados Unidos

El presidente
concurrió hoy a la Javier Milei en la Argentina, para celebrar junto a las autoridades de esa delegación diplomática los 250 años de la independencia del país del norte que se festejan el próximo 4 de julio. Embajada de Estados Unidos
El mandatario, acompañado por otras autoridades nacionales, arribó a la Residencia del Embajador de Estados Unidos,
, quien lo recibió. Ambos encabezan la celebración de la que participan importantes figuras del mundo de la política, la cultura y el ambiente empresario. Peter Lamelas Fotogalería: El presidente Javier Milei junto a Peter Lamelas, embajador de los Estados Unidos El presidente Javier Milei junto a Peter Lamelas, embajador de los Estados Unidos El presidente Javier Milei junto a Peter Lamelas, embajador de los Estados Unidos El presidente Javier Milei en la embajada de Estados Unidos El presidente Javier Milei junto a Peter Lamelas, embajador de los Estados Unidos El presidente Javier Milei junto a Peter Lamelas, embajador de los Estados Unidos El presidente Javier Milei junto a Peter Lamelas, embajador de los Estados Unidos El presidente Javier Milei junto a Peter Lamelas, embajador de los Estados Unidos Peter Lamelas, embajador de los Estados Unidos El presidente Javier Milei junto a Peter Lamelas, embajador de los Estados Unidos Agustino Fontevecchia, a la derecha de la foto
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Fabián Perechodnik, a la izquierda de la foto El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en un mensaje grabado para los asistentes a la recepción del 4 de Julio en Buenos Aires que se proyecto en Palacio Bosch Carolina Stanley y Federico Salvai Marcelo Orrego, gobernador de San Juan, a la izquierda de la foto Hector Magnetto, CEO de Clarín, a la derecha de la foto El diputado nacional Bertie Benegas Lynch a la izquierda de la foto Pablo Garzonio Festejo por el día de la Independencia de EUA en la embajada norteamericana Los gobernadores de Río Negro, Alberto Weretilneck, y de Catamarca, Raúl Jalil El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, junto a su mujer Marcelo Elizondo Rogelio Frigerio, gobernador de la Provincia de Entre Ríos El diputado Cristian Ritondo El embajador de Israel en la Argentina, Eyal Sela El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, junto a su mujer Presidente de Adepa, Martín Etchevers.
Leonardo Cifelli, secretario de cultura, junto a la diputada de la Ciudad Pilar Ramírez
El embajador estadounidense, Peter Lamelas, y su mujer Stephanie
El embajador de Ucrania en la Argentina, Yurii Klymenko Martín Llaryora, gobernador de Córdoba
Pablo Quirno, ministro de Relaciones Exteriores Marcelo Elizondo El diputado Cristian Ritondo El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, con el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno Festejo por el día de la Independencia de EUA en la embajada norteamericana La llegada del presidente Javier Milei al evento La llegada del presidente Javier Milei al evento