Fotogalería: todas las personalidades presentes en el festejo por el Día de la Independencia celebrado en la embajada de Estados Unidos

El presidente Javier Milei concurrió hoy a la Embajada de Estados Unidos en la Argentina, para celebrar junto a las autoridades de esa delegación diplomática los 250 años de la independencia del país del norte que se festejan el próximo 4 de julio.

El mandatario, acompañado por otras autoridades nacionales, arribó a la Residencia del Embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, quien lo recibió. Ambos encabezan la celebración de la que participan importantes figuras del mundo de la política, la cultura y el ambiente empresario.

Fotogalería:

El presidente Javier Milei junto a Peter Lamelas, embajador de los Estados Unidos

El presidente Javier Milei junto a Peter Lamelas, embajador de los Estados Unidos

El presidente Javier Milei junto a Peter Lamelas, embajador de los Estados Unidos

El presidente Javier Milei en la embajada de Estados Unidos

El presidente Javier Milei junto a Peter Lamelas, embajador de los Estados Unidos

El presidente Javier Milei junto a Peter Lamelas, embajador de los Estados Unidos

El presidente Javier Milei junto a Peter Lamelas, embajador de los Estados Unidos

El presidente Javier Milei junto a Peter Lamelas, embajador de los Estados Unidos

Peter Lamelas, embajador de los Estados Unidos

El presidente Javier Milei junto a Peter Lamelas, embajador de los Estados Unidos

Agustino Fontevecchia, a la derecha de la foto

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Fabián Perechodnik, a la izquierda de la foto

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en un mensaje grabado para los asistentes a la recepción del 4 de Julio en Buenos Aires que se proyecto en Palacio Bosch

Carolina Stanley y Federico Salvai

Marcelo Orrego, gobernador de San Juan, a la izquierda de la foto

Hector Magnetto, CEO de Clarín, a la derecha de la foto

El diputado nacional Bertie Benegas Lynch a la izquierda de la foto

Pablo Garzonio

Festejo por el día de la Independencia de EUA en la embajada norteamericana

Los gobernadores de Río Negro, Alberto Weretilneck, y de Catamarca, Raúl Jalil

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, junto a su mujer

Marcelo Elizondo

Rogelio Frigerio, gobernador de la Provincia de Entre Ríos

El diputado Cristian Ritondo

El embajador de Israel en la Argentina, Eyal Sela

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, junto a su mujer

Presidente de Adepa, Martín Etchevers.

Leonardo Cifelli, secretario de cultura, junto a la diputada de la Ciudad Pilar Ramírez

El embajador estadounidense, Peter Lamelas, y su mujer Stephanie

El embajador de Ucrania en la Argentina, Yurii Klymenko

Martín Llaryora, gobernador de Córdoba

Pablo Quirno, ministro de Relaciones Exteriores

Marcelo Elizondo

El diputado Cristian Ritondo

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, con el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno

Festejo por el día de la Independencia de EUA en la embajada norteamericana

La llegada del presidente Javier Milei al evento