martes 30 de junio de 2026
La Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires celebró el dia de la Independencia 30062026
FOTOGALERíA
PRIMERÍSIMAS FIGURAS

Fotogalería: todas las personalidades presentes en el festejo por el Día de la Independencia celebrado en la embajada de Estados Unidos

El presidente Javier Milei participa del evento junto a figuras como Pablo Quirno, Berti Benegas Linch, Federico Sturzenegger, Cristian Ritondo, Carolina Stanley y Rogelio Frigerio.

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El presidente Javier Milei concurrió hoy a la Embajada de Estados Unidos en la Argentina, para celebrar junto a las autoridades de esa delegación diplomática los 250 años de la independencia del país del norte que se festejan el próximo 4 de julio.

El mandatario, acompañado por otras autoridades nacionales, arribó a la Residencia del Embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, quien lo recibió. Ambos encabezan la celebración de la que participan importantes figuras del mundo de la política, la cultura y el ambiente empresario.

Fotogalería:

La Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires celebró el dia de la Independencia 30062026
El presidente Javier Milei junto a Peter Lamelas, embajador de los Estados Unidos
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El presidente Javier Milei junto a Peter Lamelas, embajador de los Estados Unidos
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El presidente Javier Milei junto a Peter Lamelas, embajador de los Estados Unidos
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El presidente Javier Milei en la embajada de Estados Unidos
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El presidente Javier Milei junto a Peter Lamelas, embajador de los Estados Unidos
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El presidente Javier Milei junto a Peter Lamelas, embajador de los Estados Unidos
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El presidente Javier Milei junto a Peter Lamelas, embajador de los Estados Unidos
La Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires celebró el dia de la Independencia 30062026
El presidente Javier Milei junto a Peter Lamelas, embajador de los Estados Unidos
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Peter Lamelas, embajador de los Estados Unidos
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El presidente Javier Milei junto a Peter Lamelas, embajador de los Estados Unidos
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Agustino Fontevecchia, a la derecha de la foto

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La Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires celebró el dia de la Independencia 30062026

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Fabián Perechodnik, a la izquierda de la foto
La Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires celebró el dia de la Independencia 30062026
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en un mensaje grabado para los asistentes a la recepción del 4 de Julio en Buenos Aires que se proyecto en Palacio Bosch
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Carolina Stanley y Federico Salvai
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Marcelo Orrego, gobernador de San Juan, a la izquierda de la foto
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Hector Magnetto, CEO de Clarín, a la derecha de la foto
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El diputado nacional Bertie Benegas Lynch a la izquierda de la foto
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Pablo Garzonio
Embajada de EEUU 20260630
Festejo por el día de la Independencia de EUA en la embajada norteamericana
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Los gobernadores de Río Negro, Alberto Weretilneck, y de Catamarca, Raúl Jalil
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El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, junto a su mujer
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Marcelo Elizondo
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Rogelio Frigerio, gobernador de la Provincia de Entre Ríos
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El diputado Cristian Ritondo
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El embajador de Israel en la Argentina, Eyal Sela
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El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, junto a su mujer
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Presidente de Adepa, Martín Etchevers.

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Leonardo Cifelli, secretario de cultura, junto a la diputada de la Ciudad Pilar Ramírez

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El embajador estadounidense, Peter Lamelas, y su mujer Stephanie

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El embajador de Ucrania en la Argentina, Yurii Klymenko
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Martín Llaryora, gobernador de Córdoba

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Pablo Quirno, ministro de Relaciones Exteriores
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Marcelo Elizondo
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El diputado Cristian Ritondo
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El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, con el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno
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Festejo por el día de la Independencia de EUA en la embajada norteamericana
La Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires celebró el dia de la Independencia 30062026
La llegada del presidente Javier Milei al evento
La Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires celebró el dia de la Independencia 30062026
La llegada del presidente Javier Milei al evento

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