El 53° embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas difundió un mensaje de Año Nuevo en el que definió a 2025 como un “año histórico” para la relación bilateral. Allí, en el saludo, remarcó el fortalecimiento de la cooperación política y económica con el gobierno de Javier Milei y proyectó un escenario de continuidad, basado en una sintonía ideológica que, según planteó, marcó un punto de inflexión entre ambos países.

Su expresión no fue casual. Este año, para Lamelas, representó el momento en el que el vínculo entre Washington y Buenos Aires dejó de limitarse al plano diplomático tradicional y pasó a estructurarse como una alianza estratégica, con coincidencias en torno al libre mercado, la reducción del rol del Estado y la inserción de la Argentina en el sistema financiero internacional. Ante ese escenario, hizo referencia a la ampliación de la cooperación económica, que incluyó el respaldo de Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional (FMI), el impulso a inversiones en sectores clave como energía y litio, y el acompañamiento del Tesoro norteamericano en distintas instancias financieras.

Además, el mensaje dejó entrever una mirada de largo plazo sobre su gestión. En esta línea, al hablar de “consolidar lo logrado”, Lamelas señaló que su misión en Buenos Aires apunta a sentar bases duraderas, con una Argentina alineada a los mercados globales y con una relación prioritaria con Estados Unidos. Sin mencionarlas, sus palabras marcaron distancia respecto de la influencia de potencias como China y reforzaron la idea de prioridades estratégicas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Su mensaje enfatiza la alianza estratégica entre ambos gobiernos

El saludo de Año Nuevo se conoció pocos días después de una agenda intensa para el diplomático, que incluyó su participación en el brindis de fin de año de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham) y en la celebración de Janucá. Su presencia sostenida en eventos políticos, empresariales y sociales terminó de consolidar su perfil como un embajador activo, con un mandato explícito de Washington para profundizar la relación con el gobierno.

Peter Lamelas y su primer año como embajador

El primer año de Peter Lamelas como embajador de Estados Unidos en la Argentina estuvo marcado por una fuerte impronta política y un alineamiento explícito con el gobierno de Javier Milei. Al momento, designado por el presidente Donald Trump, su llegada a Buenos Aires coincidió con un giro profundo en la política exterior argentina, orientada al libre mercado, la reducción del Estado y una mayor cercanía política, económica y estratégica con Washington.

Desde sus audiencias de confirmación, Lamelas dejó en claro que su misión era llevar la relación bilateral a un nivel “sin precedentes”. A lo largo de 2025, ese objetivo se tradujo en gestos políticos, mensajes públicos y una agenda activa que consolidó lo que distintos analistas describen como el “eje Trump-Milei”. En ese marco, el embajador presentó a la Argentina como un socio confiable y estratégico para Estados Unidos en América del Sur.

Así, uno de los ejes de su gestión fue la dimensión geopolítica: anunció su intención de recorrer las provincias para advertir sobre los riesgos de los acuerdos con China, a los que asoció con falta de transparencia y posibles prácticas corruptas. Gobernadores como Axel Kicillof, Ricardo Quintela y Gustavo Melella repudiaron sus dichos y los calificaron de “intervencionistas”, mientras Cristina Kirchner hablaron de una avanzada sobre la soberanía y el federalismo argentino.

También, las tensiones se profundizaron cuando el embajador criticó públicamente a Cristina Fernández de Kirchner durante la misma audiencia, al sostener que debía “recibir la justicia que merece” por su presunta responsabilidad en el encubrimiento del atentado a la AMIA. Sus declaraciones provocaron repudios del peronismo y una respuesta directa de la expresidenta, que lo acusó de intervencionismo y de asumir un rol tutelar sobre la Argentina.

Lamelas es anticastrista ferviente y admirador de Milei

Recibió credenciales de Milei, posicionándose como eje entre Trump y el gobierno en un contexto de prosperidad compartida

En la misma línea de las polémicas, la gestión de Lamelas tuvo un fuerte componente económico: impulsó inversiones estadounidenses en sectores considerados clave por Washington, como la energía, el litio y la minería estratégica, con especial foco en el norte argentino. A la par, respaldó el acercamiento del Gobierno argentino al Fondo Monetario Internacional y acompañó gestiones ante el Tesoro de Estados Unidos para reforzar el apoyo financiero al país.

MV

LT