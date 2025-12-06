El embajador Lamelas estuvo en el acto de los F16 en Córdoba y destacó el apoyo de Estados Unidos

La Argentina ya tiene sus primeros seis aviones F16 en la base de la Fuerza Aérea cercana a Río Cuarto, y aunque se trate de máquinas que cumplieron largo servicio en Dinamarca, para el pobrísimo armamento con el que contaban los aviadores argentinos, la llegada de los F16 significa un avance de extraordinaria importancia.

Y en ese acto en Córdoba estuvo presente el embajador estadounidense Peter Lamelas y algunos oficiales de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, junto al presidente Javier Milei, el ministro de Defensa Luis Petri y las autoridades locales que participaron del evento.

La presencia de Lamelas en Río Cuarto sirvió para ratificar la importancia que jugó el aval de la Casa Blanca a la Argentina durante todo el proceso de adquisición de las aeronaves, ya que se debió aprobar la transferencia de tecnología militar de origen estadounidense desde Dinamarca, proporcionando además 40 millones de dólares en fiinanciamiento para ayudar a cubrir el pago inicial del paquete a Dinamarca, situado en unos 560 millones de dólares.

Además Estados Unidos brindará capacitación, mantenimiento y apoyo a largo plazo de los F16. Argentina, que aportará los fondos restantes, recibirá los F16 en cuatro tandas. Luego de estos aviones que llegaron en estos días, habrá otras 6 aeronaves en cada mes de diciembre hasta el año 2028, lo que llevará el total a 24 aviones, un número de alto impacto para la Argentina.

La nota de la Embajada de Estados Unidos recalcó que la llegada de los F-16 fortalece las capacidades de defensa aérea de la Argentina y respalda la coordinación operativa con ese país y otros socios de la OTAN, "reflejando un compromiso a largo plazo con la cooperación entre ambos países".

