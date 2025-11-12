El nuevo embajador estadounidense en Argentina compartió un video muy especial: "Estoy listo para trabajar con el pueblo"

Peter Lamelas, el nuevo embajador estadounidense en Argentina compartió un video, grabado junto a Stephanie, su esposa, para hablar de su vida personal y laboral, y su relación con el Gobierno argentino. El funcionario comenzó reivindicando sus raíces: “Nací en Cuba y mi familia llegó a los Estados Unidos buscando la libertad. Al igual que muchos argentinos, estoy profundamente orgulloso de mis raíces. Soy cubano de nacimiento y ciudadano de los Estados Unidos por la gracia de Dios".

Y luego agregó: "Soy médico, y durante toda mi vida siempre tuve un fuerte compromiso de cuidar a los demás, ya sea en una sala de emergencia o en la comunidad. Ese mismo sentido de servicio me ha llevado a apoyar causas que me importan mucho, causas de salud, incluyendo el tratamiento de cáncer pediátrico y rescate de perros y otros animales”.

El posteo del embajador Lamelas y su esposa Stephanie hablando de su vínculo con Argentina

A continuación, remarcó su éxito profesional: “Estoy orgulloso de mi esposa Stephanie y lo que logramos juntos, construir el grupo de clínicas de urgencia más grande en la Florida. Esa experiencia me enseñó la importancia de escuchar, de generar confianza, de trabajar en equipo para lograr resultados, esas lecciones y habilidades van a ser mi guía como embajador de los Estados Unidos”.

En ese punto, su mujer intervino para decir: “Ya habíamos visitado Argentina antes, y nos encanta su gente, su cultura y su belleza natural. Viviendo en la Florida sentimos una conexión muy cercana con Argentina”. Lamelas retomó la palabra, y explicó: “También pasamos temporadas en el estado de Wyoming, un lugar que amamos por su naturaleza, estas son las razones por las que nos sentimos tan atraídos por Argentina. La belleza de este país nos recuerda a los lugares que más apreciamos en los Estados Unidos”.

El embajador terminó diciendo: “Este es un momento único para la relación entre los Estados Unidos y Argentina. Es un honor y un privilegio representar a mi país aquí. Estoy listo para trabajar con el Gobierno argentino y sobre todo con el pueblo argentino para construir un futuro más seguro, más fuerte y más próspero. Esperamos recorrer toda Argentina, hacer nuevos amigos y vivir las increíbles tradiciones y cultura que amamos. ¡Nos vemos pronto!”.

El embajador de Estados Unidos le presentó sus credenciales a Javier Milei

El pasado 4 de noviembre, el presidente recibió en su despacho de la Casa Rosada a Peter Lamelas, quien previamente le había hecho entrega de sus cartas credenciales. El funcionario entró pasadas las 17 horas a la reunión y se retiró después de las 18. En su cuenta de X, la embajada norteamericana escribió que este encuentro “reafirmó el compromiso de los Estados Unidos de fortalecer aún más la relación entre nuestros países, basada en valores e intereses compartidos”.

Luego de su reunión con Lamelas, Milei recibió a Franklin Graham, presidente y director ejecutivo de la Asociación Evangelista Billy Graham (BGEA) y de la organización evangélica Samaritan’s Purse.

