El presidente Javier Milei recibe este martes en la Casa Rosada al nuevo embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, recientemente designado por el presidente Donald Trump para fortalecer las relaciones entre ambos países. A poco después de las 17:00, el encuentro se lleva a cabo apenas horas antes de que el mandatario viaje nuevamente a Miami y Nueva York para participar del American Business Forum, que se realizará en el Kaseya Center.

Se trata de un acto protocolar en el que recibe las cartas credenciales del embajador estadounidense, así como de los enviados por Austria, Gerhard Mayer, Bélgica, Hubert Raymond Cooreman, la Unión Europea, Erik Hoeg, Gran Bretaña, David Seldon Cairns y Suiza, Andrea Semadeni. Antes de recibir la documentación de los diplomáticos en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, Milei se dirigió a su despacho con Lamelas para mantener una conversación privada.

A comienzos de semana, el cubano-estadounidense se reunió ayer en el Palacio San Martín con el canciller Pablo Quirno.

Este fue el primer encuentro entre ambos desde la llegada de Lamelas al país

La reunión se enmarca en una etapa de fortalecimiento de las relaciones bilaterales, marcada por un acuerdo financiero por 20.000 millones de dólares y una estrecha alineación geopolítica entre ambos países

El encuentro ocurrió poco antes de que Milei viajara a Miami y Nueva York para participar del America Business Forum

El encuentro con Peter Lamelas se realizó antes de que el presidente emprenda un nuevo viaje a Estados Unidos para participar del American Business Forum, una cumbre de líderes mundiales que se llevará a cabo el 5 y 6 de noviembre en Miami, en el estadio del equipo de la NBA Miami Heat, y será conducida por Bret Baier, presentador de Fox News.

Según el comunicado del foro, la lista de oradores confirmados incluye al presidente Donald Trump, María Corina Machado, Lionel Messi, Eric Schmidt ex CEO y presidente de Google, Rafael Nadal, leyenda del tenis, Jamie Dimon, presidente y CEO de JPMorgan Chase, Will Smith, actor, Ken Griffin, fundador y CEO de Citadel, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, Stefano Domenicali, presidente y CEO de Fórmula 1, y Adam Neumann, cofundador de Flow.

A estas horas, la Casa Rosada define la agenda de reuniones del mandatario, aunque descartan un encuentro informal con Donald Trump debido a las complicaciones en la agenda de ambos. El viaje se produce en un momento de cambios en el Poder Ejecutivo, que cerró la semana con la renuncia de Guillermo Francos por 'los persistentes trascendidos' sobre su futuro, y con el anuncio posterior de la sustitución de Adorni y del ministro del Interior Lisandro Catalán.

